قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة على خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار وقّعت مع الحكومة الأوكرانية في 21 آذار/مارس، الأمر الذي يمهّد لمنح كييف دفعة أولى بقيمة 2,7 مليار دولار.

وقال صندوق النقد في بيان إنّ الخطة التي مدّتها أربعة أعوام ستتيح "دعم النهوض الاقتصادي التدريجي عبر توفير ظروف نمو بعيد المدى في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع، وعلى طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي".