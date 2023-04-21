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اسطنبول: دشّن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الخميس استخراج الغاز من حقل تركي في البحر الأسود، في خطوة تأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات عامة ستشهدها البلاد وفي خضم جهود تبذلها أنقرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

وتأتي المراسم في وقت يتهيّأ فيه إردوغان لاستحقاق انتخابي محموم مقرّر في الرابع عشر من أيار/مايو وينظر إليه على أنّه الأكثر مفصلية في تاريخ تركيا المعاصر.

وكانت تركيا اكتشفت كميات من الغاز قبالة سواحل ولاية زونغلداق، في حقل للغاز الطبيعي قال إرودغان إنّه الأكبر في بلاده. وبحسب الرئيس التركي فإنّ هذا الحقل سيسهم في تقليص اعتماد البلاد على استيراد الطاقة.

وفي حزيران/يونيو باشرت تركيا بناء خطب أنابيب تحت الماء متّصل بقاع البحر من ميناء فيليوس الذي يقع على بُعد نحو 400 كلم إلى الشرق من اسطنبول على ساحل البحر الأسود.

وفي مرحلة أولى ستبدأ المنشأة استخراج عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.

وقال إردوغان "سيبلغ الإجمالي 40 مليون متر مكعب يوميا بعد افتتاح الآبار الجديدة لاحقاً".

ويقول خبراء إنّ استخراج عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا يلبّي نحو ستة بالمئة من الاستهلاك السنوي لتركيا والمقدّر بستين مليار متر مكعب، وهو ما يعطي دفعاً للاقتصاد.

وخلال مراسم التدشين التي بثّها مباشرة التلفزيون التركي، قال إردوغان "إنها خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتياً من الطاقة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتابع "عند بلوغ الإنتاج الحدّ الأقصى فإنّ الغاز المستخرج من البحر الأسود سيغطّي قرابة 30 بالمئة من حاجة تركيا السنوية".

والعام الماضي تلقّت تركيا من روسيا 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز. وتستورد تركيا الغاز أيضاً من أذربيجان وإيران، علماً بأنّ أنقرة تبحث عن سبل لتنويع مصادر إمداداتها خصوصاً بعدما بدأت روسيا غزو أوكرانيا العام الماضي.

وبلغ التضخّم في البلاد 50,5 بالمئة في حين يشهد سعر صرف الليرة التركية تدهوراً كبيراً ما أدّى إلى غلاء في المعيشة يصعب على غالبية الأتراك تحمّله.