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باريس: أعلنت مجموعة توتال إنرجي الخميس، أنها حققت أرباحًا صافية في الربع الأول من العام 2023 بلغت 5,6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 12 بالمئة على الرغم من تراجع أسعار الغاز والنفط.

والعام الماضي، من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، سجلت المجموعة الفرنسية العملاقة أرباحاً صافية بقيمة 4,9 مليارات دولار، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطي الكبير، نتيجة انخفاض الأصول بقيمة 4,1 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

والزيادة أوضح مقارنة بالربع الرابع من العام المالي 2022، وبلغت +70 بالمئة.

وأعلنت المجموعة في الوقت نفسه بيع عملياتها للتنقيب في الرمال النفطية في كندا لشركة "سانكور إنرجي" مقابل 4,1 مليارات دولار، في إطار إستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون بعد الإعلان في بداية العام عن خطة للانفصال عن أصولها الكندية.

وأفادت المجموعة في بيان صدر تزامناً مع نتائج الربع الأول بأن الصفقة المتعلقة بكل سندات الشركة الفرعية الكندية التابعة للمجموعة الفرنسية "توتال إنرجي إي بي كندا ال تي دي" يجب أن يتم إنهاؤها "قبل نهاية الربع الثالث من 2023".

وكانت المجموعة الفرنسية سجلت في 2022 أعلى نسبة أرباح في تاريخها وبلغت 20,5 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز والنفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعدما تجاوز سعر برميل نفط برنت المرجعي عتبة 102 دولار الرمزية إلى حد كبير في العام 2022 تراجع منذ الأشهر الأولى للعام 2023 وسجل الخميس أقل من 80 دولاراً.