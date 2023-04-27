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أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، عن تحقيق ربح قدره 5.7 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، متجاوزة التوقعات لفترة ألغيت فيها العديد من الوظائف.

وقالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي يساعد في تحقيق نتائج جيدة في جميع أقسام الشركة.

وبلغ إجمالي الإيرادات 28.6 مليار دولار، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك شهريًا إلى أقل من ثلاثة مليارات بقليل.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ "تستمر شركتنا في النمو".

وأضاف "لقد أصبحنا أيضًا أكثر كفاءة حتى نتمكن من بناء منتجات أفضل بشكل أسرع، ونضع أنفسنا في موقع أقوى لتقديم رؤيتنا طويلة المدى".

وقال زوكربيرغ للمستثمرين إن ميتا ترى "فرصة لتقديم مشتقات الذكاء الاصطناعي إلى مليارات الأشخاص بطرق ستكون مفيدة وذات مغزى".

وبينما قدم القليل من التفاصيل، قال زوكربيرغ إن ميتا "تستكشف تجارب الدردشة في واتسآب و ماسينجر، وأدوات خلق المحتوى المرئي للمنشورات في فيسبوك وإنستغرام والإعلانات، ومع مرور الوقت في استخدامات الفيديو والوسائط المتعددة أيضا."

وأنشأت ميتا مختبر فيسبوك لأبحاث الذكاء الاصطناعي في عام 2013، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا في هذا المجال حتى الآن، كما فعلت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل مايكروسوفت.

لكن زوكربيرغ أصر على أن ميتا "لم تعد متأخرة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي". وقال إن منتجات ذكاء صناعي خاصة بها ستصدر في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن هذه الخطوة لن تكون على حساب ميتافيرس، مشروع الواقع الافتراضي لميتا.

وأعلن قسم "مختبرات الواقع" التابع لميتا عن خسارة صافية قدرها 4 مليارات دولار في الربع الأخير.

وقالت الشركة إنها تتوقع "زيادة الخسائر في تكاليف التشغيل السنوية في عام 2023".

ومع ذلك، قال زوكربيرغ إن "المقولة التي تفيد بأن ميتا تبتعد عن ميتافيرس" ليست دقيقة"، مضيفًا أنه لا يزال يخطط للكشف عن سماعة Quest VR الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

خفض التكاليف يؤتي ثماره

وتتزامن الأرقام المالية الإيجابية مع فترة قلصت فيها ميتا الوظائف والمشاريع. وقال زوكربيرغ إن الهدف كان تحويل عام 2023 إلى "عام من الكفاءة".

وكانت ميتا أكثر شركات التكنولوجيا الكبرى جرأة في الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بتقليص حجمها، حيث استغنت عن ربع قوتها العاملة العالمية، وأكثر من 20 ألف وظيفة، في غضون بضعة أشهر فقط.

وقالت محللة إنسايدر إنتليجنس الرئيسية، ديبرا أهو ويليامسون "إن عام الكفاءة يبدأ بداية أقوى من المتوقع لشركة ميتا".

وأضافت "في هذه البيئة الاقتصادية وبعد الكارثة التي حدثت في عام 2022، يعد نمو الإيرادات السنوي بنسبة 3٪ إنجازًا".

وقد وصف زوكربيرغ عام 2022 بأنه "جرس إنذار متواضع"، وقال إنه سيكون من الحكمة "إعداد أنفسنا لاحتمال استمرار هذا الواقع الاقتصادي الجديد لسنوات عديدة".

وقال بن بارينجر، من شركة Quilter Cheviot لإدارة الاستثمار: " يجب رفع القبعة لمارك زوكربيرغ وميتا بالنظر إلى التحول الذي طرأ على الأعمال خلال الأشهر الستة الماضية.

"عام الكفاءة، الذي يحب زوكربيرغ الحديث عنه يؤتي ثماره. هذه النتائج تتجاوز التوقعات بقوة. "