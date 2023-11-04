القاهرة: قررت مصر، زيادة أسعار البنزين، بينما ذكر تلفزيون محلي أن السولار لن تطاله زيادة في الأسعار، على ما نشرت الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار، فإن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 10 جنيهات (حوالي 0.32 دولار أميركي) من 8.75 جنيه والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.وذكر تلفزيون (إكسترا نيوز) أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصاً على محدودي الدخل. وأضاف التلفزيون أن السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50 في المئة.