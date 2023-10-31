اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء مؤخراً والتي كانت قد هدأت وتيرتها منذ أغسطس/آب الماضي. وعبر ناشطون عن استنكارهم للوضع الحالي متسائلين عن سبب هذه الانقطاعات المتكررة في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة.

في المقابل شدد مغردون على أنه ليس هناك مجال لأي شكاوى الآن مؤكدين دعمهم للسلطات المصرية داعيين الجميع للاصطفاف خلف القيادة الحالية.

ماذا حدث؟

بدأت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مصر تزداد موخراً رغم تصريحات حكومية سابقة أكدت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ستتوقف عن العمل باستراتيجية تخفيف الأحمال بحلول منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

وكانت الوزارة قد لجأت إلى تطبيق انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي في معظم المناطق بالبلاد منذ شهر يوليو/تموز، بعد أن تسببت موجة الحر وتراجع إمدادات الوقود، في حدوث ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء، وقد اضطرت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، بخلاف عدة إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك بعد موجة الحر الشديد التي تسببت في زيادة الطلب على الكهرباء.

رئاسة الوزراء ترد

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء عن سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر، موضحا أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التى بدأت اعتبارا من يوم الأحد، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الطاقة الشمسية – الطاقة المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنة بالاستهلاك الذى شهدته نفس الفترة من العام السابق.

سبب انقطاع الكهرباء اليوم فى مصر

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الزيادة فى استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر، مضيفًا: «حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت».

مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل

عبر مغردون وناشطون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الكهرباء بوقف قطع التيار الكهربائي فوصف محمود رضوان ما يحدث بالمهزلة مؤكداً أن درجات الحرارة غير مرتفعة لتتسبب في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

مهزلة ما يحدث أن يستمر انقطاع الكهرباء بالرغم من انه لا يوجد موجة حارة ، واستمرار انقطاع الكهرباء وزياده الفترة اصبح أمرا غير مقبول ،ويجب حل المشكلة بعيدا عن تحمل المواطن زيادة اسعار الكهرباء وتحمل انقطاع الكهرباء

#انقطاع_الكهرباء #وزارة_الكهرباء

حسبى الله ونعم الوكيل — Mahmoud Radwan (@mahomuedradwan) October 30, 2023

أبو طه لفت إلى أنه كان سيكون سعيداً إذا ذهبت هذه الكهرباء إلى غزة.

احنا معرضين لانقطاع الكهرباء

لمده اربع ساعات فى اليوم

سواء متواصلين ام لا

والله لو كانت الكهربا بتروح لغزه لكنت هرضى ب12ساعه انقطاع

انما مش لاقين غاز اللى ارضنا ماليانه منه 🥺🥺 — ابو طه_ABo TAHA (@abotaha73325852) October 30, 2023

عادل ضوبان رفض إرجاع أسباب انقطاع الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة كما تقول الحكومة.

الحكومة وشماعة زيادة فترة انقطاع الكهرباء!

متحدث الحكومة سامح الخشن، صرح أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس السبت، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، — Dr Adel Douban (@AdelDouban) October 30, 2023

مشاهير يستنكرون

فيما استنكر عدد من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي انقطاع الكهرباء في مثل هذا الوقت من العام فقال الإعلامي شريف عامر إنه كان يتذكر عندما كانت هناك شائعات تقول إن مصر تصدر الغاز لإسرائيل واليوم هناك أخبار عن انقطاع الكهرباء لتوقف إسرائيل عن تصدير الغاز لمصر.

واحد صاحبي مالوش في السياسة :

أنت يا عم مش فاكر! ييجي من ٢٠ ولا ٢٥ سنة كده ، كانوا بيقولولنا:

"احنا ح نصدر غاز لاسرائيل علشان تبقى تحت رحمتنا"

دلوقتي الكهرباء مقطوعة ، و بيقولوا على الفيس ان ده علشان اسرائيل بطلت تدينا غاز !! "



بالصدفة كنت بأحكي له ان النور قطع عندي ساعتين من ١٢… — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) October 29, 2023

في السياق نفسه علق الإعلامي عمرو أديب على زيادة انقطاع الكهرباء إلى ساعات أطول منتقداً عدم تعليق الحكومة على الأزمة مؤكداً أن مدة انقطاع الكهرباء وصلت إلى ساعتين ونصف يومياً.

عمرو أديب: حظي بيجي في الخبر ده.. النور عندي النهارده قطع ساعتين ونص.. كلمنا الكهربا قالوا كلموا مجلس الوزراء قالوا هنشوف ونرجع



يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/MmxYG3fUfS #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/P2xvB4ElXx — MBC مصر (@mbcmasr) October 28, 2023

الممثل المصري نبيل الحلفاوي شكا من مد ساعات الانقطاع منذ أغسطس/آب وحتى الآن

قطع الكهرباء مؤقتا ساعة في الصيف> رحبنا.

امتداده لسبتمبر بسبب موجة حارة> تفهمنا.

امتداده لما بعد الموجة الحارة>تحملنا

مضاعفته إلي ساعتين ونحن على مشارف نوفمبر > شكونا.

تجاوز مدة الساعتين>؟؟؟ — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 29, 2023

مدافعون

فيما دافع آخرون عن الحكومة المصرية مؤكدين أنهم سيتحملون انقطاع الكهرباء من أجل مصر فقال السيد إن البعض يستغل الظروف فتارة يشير إلى عدم وجود تفويض وتارة أخرى يشكون من انقطاع الكهرباء.

#الغاز#قاطع النور

*تعملوا لقطة وتقولوا وسط المظاهرات مفيش تفويض مينفعش

*تقطعوا شراينكم علشان مصر تدخل الحرب وتخرب مينفعش

*تقولوا كذبا معبر رفح مقفول مينفعش

(ياعيني فشله بأمتياز واخيرا تتكلموا علي قطع النور بالعند فيكم الجو اتحسن وحنتحمل قطع النور علشان خاطر بلدنا ورئيسنا) pic.twitter.com/NkNXvmkllK — Elsyed (@elsyed196) October 30, 2023

وأعرب محمد الغزاوي عن آمله في حل مشكلة انقطاع الكهرباء قريباً.

واضح ان ازمه انقطاع الكهرباء للمنازل فى مصر ازمه صعبه بس ان شاء الله الحكومه المصرية تحلها قريبا.... لازم نتفائل. — Mohamed H. Ghazawy (@mohamedhamdysai) October 30, 2023

كريم دعا المصريين إلى الصبر مسترشداً بوضع غزة وانقطاع الكهرباء المستمر هناك وذلك في رده على تغريدة لأحد الفنانين.

أسعار الغاز في ارتفاع عالميا

حضرتك العالم كله بينهار

فيها ايه لما نستحمل ساعتين مدام المستشفيات مستثناة من قطع الكهرباء

يبقي مانخفش معلش نستحمل وبعدين ماحنا عشنا عشر سنين بدون قطع الكهرباء ساعه واحده . وعشنا سنة الإخوان السودا كان بيجي النور ساعه واحده يوميا قارن انت بقي وشوف — كريم كيمو🇪🇬👑 (@kemmo276) October 30, 2023

توقف غاز شرق المتوسط

وأعلنت شركة شيفرون إيقاف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، إذ تصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

يأتي قرار وقف الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط مع احتدام القتال بين إسرائيل وحماس.

وبحسب رويترز يمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.

ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق لوياثان الذي تديره شركة شيفرون.

وقالت شركة شيفرون إنها قررت تحويل الغاز بسبب مخاوف أمنية نتيجة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.