اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء مؤخراً والتي كانت قد هدأت وتيرتها منذ أغسطس/آب الماضي. وعبر ناشطون عن استنكارهم للوضع الحالي متسائلين عن سبب هذه الانقطاعات المتكررة في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة.
في المقابل شدد مغردون على أنه ليس هناك مجال لأي شكاوى الآن مؤكدين دعمهم للسلطات المصرية داعيين الجميع للاصطفاف خلف القيادة الحالية.
ماذا حدث؟
بدأت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مصر تزداد موخراً رغم تصريحات حكومية سابقة أكدت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ستتوقف عن العمل باستراتيجية تخفيف الأحمال بحلول منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك مع بدء انخفاض درجات الحرارة.
وكانت الوزارة قد لجأت إلى تطبيق انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي في معظم المناطق بالبلاد منذ شهر يوليو/تموز، بعد أن تسببت موجة الحر وتراجع إمدادات الوقود، في حدوث ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء، وقد اضطرت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، بخلاف عدة إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك بعد موجة الحر الشديد التي تسببت في زيادة الطلب على الكهرباء.
رئاسة الوزراء ترد
كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء عن سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر، موضحا أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التى بدأت اعتبارا من يوم الأحد، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الطاقة الشمسية – الطاقة المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنة بالاستهلاك الذى شهدته نفس الفترة من العام السابق.
سبب انقطاع الكهرباء اليوم فى مصر
ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الزيادة فى استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر، مضيفًا: «حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت».
مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل
عبر مغردون وناشطون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الكهرباء بوقف قطع التيار الكهربائي فوصف محمود رضوان ما يحدث بالمهزلة مؤكداً أن درجات الحرارة غير مرتفعة لتتسبب في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
مهزلة ما يحدث أن يستمر انقطاع الكهرباء بالرغم من انه لا يوجد موجة حارة ، واستمرار انقطاع الكهرباء وزياده الفترة اصبح أمرا غير مقبول ،ويجب حل المشكلة بعيدا عن تحمل المواطن زيادة اسعار الكهرباء وتحمل انقطاع الكهرباء— Mahmoud Radwan (@mahomuedradwan) October 30, 2023
#انقطاع_الكهرباء #وزارة_الكهرباء
حسبى الله ونعم الوكيل
أبو طه لفت إلى أنه كان سيكون سعيداً إذا ذهبت هذه الكهرباء إلى غزة.
احنا معرضين لانقطاع الكهرباء— ابو طه_ABo TAHA (@abotaha73325852) October 30, 2023
لمده اربع ساعات فى اليوم
سواء متواصلين ام لا
والله لو كانت الكهربا بتروح لغزه لكنت هرضى ب12ساعه انقطاع
انما مش لاقين غاز اللى ارضنا ماليانه منه 🥺🥺
عادل ضوبان رفض إرجاع أسباب انقطاع الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة كما تقول الحكومة.
الحكومة وشماعة زيادة فترة انقطاع الكهرباء!— Dr Adel Douban (@AdelDouban) October 30, 2023
متحدث الحكومة سامح الخشن، صرح أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس السبت، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق،
مشاهير يستنكرون
فيما استنكر عدد من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي انقطاع الكهرباء في مثل هذا الوقت من العام فقال الإعلامي شريف عامر إنه كان يتذكر عندما كانت هناك شائعات تقول إن مصر تصدر الغاز لإسرائيل واليوم هناك أخبار عن انقطاع الكهرباء لتوقف إسرائيل عن تصدير الغاز لمصر.
واحد صاحبي مالوش في السياسة :— Sherif Amer (@Sherif_Amer_) October 29, 2023
أنت يا عم مش فاكر! ييجي من ٢٠ ولا ٢٥ سنة كده ، كانوا بيقولولنا:
"احنا ح نصدر غاز لاسرائيل علشان تبقى تحت رحمتنا"
دلوقتي الكهرباء مقطوعة ، و بيقولوا على الفيس ان ده علشان اسرائيل بطلت تدينا غاز !! "
بالصدفة كنت بأحكي له ان النور قطع عندي ساعتين من ١٢…
في السياق نفسه علق الإعلامي عمرو أديب على زيادة انقطاع الكهرباء إلى ساعات أطول منتقداً عدم تعليق الحكومة على الأزمة مؤكداً أن مدة انقطاع الكهرباء وصلت إلى ساعتين ونصف يومياً.
عمرو أديب: حظي بيجي في الخبر ده.. النور عندي النهارده قطع ساعتين ونص.. كلمنا الكهربا قالوا كلموا مجلس الوزراء قالوا هنشوف ونرجع— MBC مصر (@mbcmasr) October 28, 2023
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/MmxYG3fUfS #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/P2xvB4ElXx
الممثل المصري نبيل الحلفاوي شكا من مد ساعات الانقطاع منذ أغسطس/آب وحتى الآن
قطع الكهرباء مؤقتا ساعة في الصيف> رحبنا.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 29, 2023
امتداده لسبتمبر بسبب موجة حارة> تفهمنا.
امتداده لما بعد الموجة الحارة>تحملنا
مضاعفته إلي ساعتين ونحن على مشارف نوفمبر > شكونا.
تجاوز مدة الساعتين>؟؟؟
مدافعون
فيما دافع آخرون عن الحكومة المصرية مؤكدين أنهم سيتحملون انقطاع الكهرباء من أجل مصر فقال السيد إن البعض يستغل الظروف فتارة يشير إلى عدم وجود تفويض وتارة أخرى يشكون من انقطاع الكهرباء.
#الغاز#قاطع النور— Elsyed (@elsyed196) October 30, 2023
*تعملوا لقطة وتقولوا وسط المظاهرات مفيش تفويض مينفعش
*تقطعوا شراينكم علشان مصر تدخل الحرب وتخرب مينفعش
*تقولوا كذبا معبر رفح مقفول مينفعش
(ياعيني فشله بأمتياز واخيرا تتكلموا علي قطع النور بالعند فيكم الجو اتحسن وحنتحمل قطع النور علشان خاطر بلدنا ورئيسنا) pic.twitter.com/NkNXvmkllK
وأعرب محمد الغزاوي عن آمله في حل مشكلة انقطاع الكهرباء قريباً.
واضح ان ازمه انقطاع الكهرباء للمنازل فى مصر ازمه صعبه بس ان شاء الله الحكومه المصرية تحلها قريبا.... لازم نتفائل.— Mohamed H. Ghazawy (@mohamedhamdysai) October 30, 2023
كريم دعا المصريين إلى الصبر مسترشداً بوضع غزة وانقطاع الكهرباء المستمر هناك وذلك في رده على تغريدة لأحد الفنانين.
أسعار الغاز في ارتفاع عالميا— كريم كيمو🇪🇬👑 (@kemmo276) October 30, 2023
حضرتك العالم كله بينهار
فيها ايه لما نستحمل ساعتين مدام المستشفيات مستثناة من قطع الكهرباء
يبقي مانخفش معلش نستحمل وبعدين ماحنا عشنا عشر سنين بدون قطع الكهرباء ساعه واحده . وعشنا سنة الإخوان السودا كان بيجي النور ساعه واحده يوميا قارن انت بقي وشوف
توقف غاز شرق المتوسط
وأعلنت شركة شيفرون إيقاف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، إذ تصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.
يأتي قرار وقف الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط مع احتدام القتال بين إسرائيل وحماس.
وبحسب رويترز يمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.
ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق لوياثان الذي تديره شركة شيفرون.
وقالت شركة شيفرون إنها قررت تحويل الغاز بسبب مخاوف أمنية نتيجة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
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