إيلاف من بيروت: تراجعت توقعات الأسواق برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام إلى الصفر تقريباً، ويرى المتداولون الآن فرصة لخفضها أربع مرات على الأقل في عام 2024، بعد صدور بيانات التضخم لشهر تشرين الاول (أكتوبر).

وتظهر بيانات مجموعة CME لإدارة البورصات أن متداولي العقود الآجلة يرون احتمالاً بنسبة 100 بالمئة تقريباً الآن، لترك الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام في الشهر المقبل.



في الوقت ذاته، يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة أربع مرات على الأقل بحلول اجتماع السياسة النقدية في كانون الأول (ديسمبر) 2024، كما تضاعفت التوقعات لخفض خامس إلى نحو 23 بالمئة.

ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء، ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يستبعد أسعار المنتجات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، في الولايات المتحدة بأدنى وتيرة سنوية منذ ايلول 2021، حيث سجل 4 بالمئة خلال تشرين الاول (أكتوبر).

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار بشكل حاد، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم تغيراً ضعيفاً في الأسعار الشهر الماضي.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 17 نقطة أساس إلى 4.459 بالمئة في نهاية تداولات النهار.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 20 نقطة أساس إلى 4.84 بالمئة، وتراجع عائد الديون التي تستحق السداد بعد 30 عاماً بأكثر من 12 نقطة أساس إلى 4.62 بالمئة.

على جانب آخر، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.95 بالمئة إلى 104.62 نقاط.

وكشفت بيانات وزارة العمل، عن استقرار مؤشر أسعار المستهلكين خلال تشرين الاول على أساس شهري، مقارنة بتوقعات ارتفاعه 0.1 بالمئة، فيما ارتفع المؤشر الأساسي- الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، بنسبة 0.2%، مقارنة بتوقعات أشارت لارتفاعه بنسبة 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 4 بالمئة، وهي أدنى قراءة خلال 12 شهراً منذ ايلول (سبتمبر) 2021، وهي علامة إيجابية على جهود الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء التضخم.