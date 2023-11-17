لندن: اتجهت أسعار النفط لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض، رغم تحقيق مكاسب تلامس 1.5 بالمائة، يوم الجمعة، وذلك بعد أن تراجعت نحو 5 بالمائة لأدنى مستوى في 4 أشهر يوم الخميس وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار بما يعادل 1.46 بالمائة إلى 78.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.28 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.01 دولار أو 1.39 بالمائة إلى 73.91 دولار. وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتوقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، وجود نقص في الإمدادات في الربع الرابع، إلا أن بعض البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت حول العالم هذا الأسبوع أظهرت أن الطلب أقل من المتوقع.

ويعزى انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

من جهة أخرى، مدد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً يسمح لبعض شركات النفط بتنفيذ عمليات أساسية في فنزويلا حتى 16 مايو (أيار) من العام المقبل، حسبما أفاد بيان على موقعه الإلكتروني يوم الخميس.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه تم الترخيص لشركات "هالبيرتون" و"شلمبيرغر ليميتد" و"بيكر هيوز هولدنغز" و"ويذرفورد إنترناشيونال"، لتنفيذ صيانة محدودة للعمليات الضرورية، التي تشمل شركة "بي دي في إس إيه" الفنزويلية المملوكة للدولة.

ووفقاً للبيان، لا يسمح الترخيص بعمليات التنقيب أو المعالجة أو شراء أو بيع أو نقل أو شحن النفط الفنزويلي، وكان من المقرر أن ينتهي الترخيص السابق يوم السبت.