موسكو: قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأحد، إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، مثلما أعلن سابقاً.

ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في نيسان/أبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في آب/أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وأضاف نوفاك أن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.