بكين: أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 3.45 في المائة. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس (آب) الماضي. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة خمسة أعوام، والذي يعدّ المؤشر الرئيسي على معدلات الرهن العقاري، عند 4.2 في المائة للمرة الخامسة على التوالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو وهو نحو 5 في المائة.

وقد رفع بنك "إتش إس بي سي" يوم الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2023 إلى 5.2 في المائة، من 4.9 في المائة في التوقعات السابقة، مشيراً إلى ارتفاع الاستهلاك الذي يرفع النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام. وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الآن أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بالنمو المتوقع سابقًا بنسبة 4.6 في المائة.

وقال جينغ ليو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "أتش إس بي سي": إن "النشاط الاقتصادي يكتسب قوة في الأشهر الأخيرة، حيث أدى ارتفاع الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج الصناعي. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه".

ويتوقع ليو تخفيضات أخرى في نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، تليها 50 نقطة أساس في عام 2024؛ لرفع الطلب على الائتمان وتوفير دعم السيولة. ويأتي ذلك في حين واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ضخ 205 مليارات يوان (28.6 مليار دولار) يوم الاثنين، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة نسبتها 1.8 في المائة.

ويقول البنك المركزي: إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وسجل اليوان الصيني، في سوق الصرف، ارتفاعاً كبيراً أمام الدولار في تعاملات يوم الاثنين. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1612 يوان لكل دولار، بارتفاع قدره 116 بيباً صينياً عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وكان 7.1728 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق "الإنتربنك" يومياً.