قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة إن الصين وافقت على إجراء محادثات على مستوى الخبراء بشأن الحظر الذي فرضته بكين على ثمار البحر اليابانية بعد تصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر.

لقاء جينبينغ

والتقى كيشيدا الخميس الرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى منذ عام على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي عقدت في سان فرانسيسكو. وقال كيشيدا إنه طالب بكين برفع هذا الحظر فورا.

وأكّد رئيس الوزراء الياباني إنهما اتفقا على "إيجاد حل من خلال التشاور والحوار على أساس موقف بنّاء".

وأوضح في مؤتمر صحافي "في الأيام المقبلة، ستجري مناقشات على أساس علمي على مستوى الخبراء".

تعليق الواردات

وعلّقت الصين كل وارداتها من الاسماك وثمار البحر من اليابان في آب/أغسطس الماضي ردا على بدء هذه الأخيرة تصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبية من المياه المعالجة من فوكوشيما في المحيط الهادئ، بعد 12 عاما من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة في واحد من أسوأ الحوادث النووية في العالم.

وتؤكّد اليابان أن المياه التي تصرف آمنة وهو موقف تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة.

ودعا كيشيدا الصين إلى إصدار "حكم موضوعي" بشأن سلامة المأكولات البحرية اليابانية التي تُعد قطاعًا صناعيًا رئيسيًا في البلاد.

وأوضح "بصراحة، لا يمكننا في هذه المرحلة توقع موعد رفع القيود على استيراد" هذه المنتجات.

وأشار إلى أن "الحكومة ستضغط على الحكومة الصينية وستتخذ إجراءات لدعم الصيادين اليابانيين".