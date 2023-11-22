أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في بيان الأربعاء، أنّه تمّ إرجاء الاجتماع الوزاري لدول تكتل "أوبك+"، الذي كان مقرّراً الأحد في فيينا، إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المفترض أن يتّخذ أعضاء منظمة أوبك الـ13 بقيادة السعودية، وشركاؤهم العشرة بقيادة روسيا، قراراً بشأن هدف إنتاجهم التالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.

أدى إعلان أوبك بلاس الذي لم يرافقه أي تفسير، إلى تراجع كبير في أسعار النفط مع خسارة خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 4% عند قرابة الساعة 14,00 ت غ.

وكان الاجتماع موضع ترقب في اسواق النفط مع انخفاض الأسعار منذ نهاية ايلول/سبتمبر حيث تم التداول بخام برنت دون الـ80 دولارا، على خلفية المخاوف بشأن الطلب العالمي.

في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تبين ان التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد-19 كان أبطأ بكثير من المتوقع، والمؤشرات من أوروبا وحتى الولايات المتحدة متضاربة.

روسيا

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء أن "أسعار النفط الحالية تعكس بشكل موضوعي الوضع الحالي".

ونقلت وكالات أنباء روسية عنه قوله "إنها عند مستوى كاف وبالتالي فإن السوق متوازنة. لكننا سنناقش هذه القضايا بالتفصيل في الاجتماع المقبل".