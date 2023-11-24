بكين: أعلنت "هيئة التخطيط الحكومية" الصينية، يوم الجمعة، إنها ستعزز الرقابة على خام الحديد في الموانئ، وتمنع تخزينه والمضاربة؛ وذلك من أجل الحفاظ على سوق منظمة، وهي ثاني خطوة لها، هذا الأسبوع، تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار.

وقالت "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" إنها عقدت مؤخراً اجتماعاً مع إدارات الموانئ الكبرى لتوضيح قواعد مخزون خام الحديد في الموانئ، ورسوم التخزين في الساحات.

وانخفض عقد خام الحديد الأكثر تداولاً لشهر يناير في بورصة داليان للسلع الصينية بنسبة 0.41 في المائة ليصل إلى 973 يواناً للطن المتري، بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام الحديد القياسي لشهر ديسمبر في بورصة سنغافورة بنسبة 0.44 في المائة.

وقالت "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" يوم الخميس، إنها ستشدد الرقابة على الأسواق الفورية والمستقبلية؛ استجابة للارتفاع "المستمر والسريع" في أسعار المكون الرئيسي لصناعة الصلب، مما أدى إلى انخفاض قصير في الأسعار.

ومع ذلك كانت العقود الآجلة لخام الحديد في طريقها لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الخامسة، يوم الجمعة، حيث طغى التفاؤل بشأن الدعم الحكومي لقطاع العقارات في الصين؛ أكبر مستهلك، على التدخل الأخير من السلطات.

مخاطر الاستثمار

من جهة أخرى، قالت "لجنة تنظيم الأوراق المالية" الصينية، يوم الجمعة، إنه يجري التحقيق مع صناديق خاصة صينية، بما في ذلك "هانغتشو يوياو"، و"شنتشن هويشينغ"، للاشتباه في الكشف عن معلومات كاذبة.

وقالت "لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة" إن مخاطر الاستثمار جرى الإبلاغ عنها من قِبل مديري الصناديق مثل "تشايناسوفت نيو مومنتم" لإدارة الأصول المحدودة، وهو صندوق لإدارة الصناديق مقرُّه بكين، ويدير أصولاً بقيمة 16 مليار يوان (2.22 مليار دولار).

وعيّنت الصين المصرفيّ المخضرم تشو هيكسين رئيساً للحزب لإدارة الدولة النقد الأجنبي "SAFE"، يوم الجمعة، وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية. وقال البيان إن تشو (55 عاماً) جرى تعيينه أيضاً في لجنة الحزب الشيوعي بـ"البنك المركزي الصيني"، وكان تشو رئيساً للحزب في مجموعة "سيتيك" المالية التي تديرها الدولة.