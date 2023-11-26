بغداد: أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، ضمن جهود الحكومة العراقية لزيادة إنتاج النفط والغاز بما يمكنها من توفير موارد مالية إضافية وتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية كمصدر دخل جديد للاقتصاد العراقي، فوز شركتين، إحداهما شركة "نفط الهلال" في الإمارات، بثلاثة حقول في إطار جولة التراخيص الخامسة.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ليصبح العراق مصدراً له، تأمل الحكومة أن تتمكن من جذب الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للاستثمار في الحقول العراقية، بحسب وكالة "أنباء الإعلام العراقي".

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في تصريح له: "إن الشركات الفائزة بجولة التراخيص النفطية الخامسة هي شركة نفط الهلال وفازت بحقلين ضمن شركة نفط الوسط، كما فازت شركة أخرى بحقل الحويزة".

وأشار إلى أن الوزارة تنتظر تقديم الشركات العالمية عروضها لاستثمار هذه الحقول والرقع، موضحاً أن هناك طموحاً كبيراً في وزارة النفط بخصوصها، وهو أن يكون العراق بلداً للغاز، بالإضافة إلى كونه بلداً نفطياً. وأكد أن وزارته تسعى لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له.

هذا ويمتلك العراق احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، إذ يصل احتياطي النفط الخام 145 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي 112 تريليون قدم مكعبة.