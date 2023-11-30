فيينا: ستنضم البرازيل، إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، الى تحالف "أوبك بلاس" اعتبارا من مطلع السنة المقبلة، وفق ما أعلنت منظمة الدول المصدّرة للنفط الخميس.

والبرازيل هي من ضمن أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم، وأكبر أكبر منتج في أميركا اللاتينية منذ 2016.

بلغ انتاج البرازيل من النفط الخام مستوى قياسيا بلغ 3,7 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبر، بزيادة قدرها 17% تقريبا عن الشهر ذاته من العام الماضي وزيادة 6,1 % عن آب/اغسطس 2023، بحسب وكالة "ارغوس ميديا".

وأتى الاعلان عن انضمام البرازيل على هامش اجتماع وزاري لتحالف أوبك بلاس الذين يضم الدول الـ13 المنضوية ضمن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وأبرزها السعودية، و10 دول منتجة شريكة لها أبرزها روسيا.

منتج كبير للنفط

وأعلنت أوبك في بيان "رحب الاجتماع بوزير المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا التي ستنضم إلى أوبك+... اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2024".

ورأى المحلل في "يو بي اس" جيوفاني ستونوفو أنه "نظرا لأن البرازيل منتج كبير للنفط وتقود نمو إنتاج النفط، فمن المهم إشراكها، لكن يبدو أنهم لا يقومون بتخفيض الإنتاج مثل المكسيك، لذلك سينتهي الأمر بأن الأمر جيد لـ أوبك بلاس، وأقل أهمية لسوق النفط".

ونشأ تحالف أوبك بلاس في أواخر 2016 عندما انضمت روسيا وتسع دول غيرها إلى أوبك لدعم أسعار النفط المتراجعة. ومنذ أواخر 2022، اعتمد التحالف على تخفيضات للانتاج بنحو خمس ملايين برميل يوميا.