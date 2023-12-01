أثارت إحدى أكبر الشركات العقارية في مصر جدلاً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن طرح مقابر للبيع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بملبغ يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه مصري، أي قرابة 50 ألف دولار.

ويقع مشروع المقابر على طريق السويس في المنطقة المقابلة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة في محافظة القاهرة.

وأوضحت الشركة في إعلاناتها أن المقابر موزعة كمدافن عائلية بمساحات تصل إلى 40 متراً، وتتسع لدفن ثمانية أشخاص بنظام اللحد، أربعة للرجال وأربعة للنساء.

كما أنها تحتوي على مرافق مميزة وخدمات متكاملة، تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة، من مسجد ودار مناسبات ومواقف للسيارات.

وأضافت الشركة أن هذه المقابر تتميز أيضاً بوجود كاميرات مراقبة وعمليات صيانة دورية، وشكل موحد لجميع وحدات المدافن ولوحات لآيات قرآنية على المقابر كافة.

"مقابر بالأقساط"

وطرحت شركة العقارات المقابر على نظام الأقساط، بدفعة قيمتها 315 ألف جنيه مصري أي قرابة 10 آلاف دولار، وأقساط شهرية بقيمة 100 ألف جنيه مصري "3 آلاف دولار"، موزعة على اثني عشر شهراً.

وقالت الشركة إن نظام التسليم للمقابر يكون خلال ستنين من تاريخ توقيع عقد البيع.

جدل على منصات التواصل

تفاعل مستخدمو ورواد مواقع التواصل مع ترويج شركة العقارات لبيع المقابر العائلية ضمن المشاريع الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وازداد الجدل بعد أن كشفت شركة العقارات بيع 430 مدفناً تقريباً من أصل 500 مقبرة تم التسويق لها كمرحلة أولى، مشيرة إلى أنه سيتم طرح المزيد من المدافن بعد الانتهاء من بيعها جميعاً.

ونشر الباحث والكاتب المصري الدكتور حسام يوسف تغريدة قال فيها: "مشروع مقابر في العاصمة الإدارية الجديدة يثير الجدل في مصر، في دولة على حافة الإفلاس وتقدم لروادها خدمات متكاملة غير مسبوقة".

يحدث فقط في جمهوريات الموز في مصر، مشروع مقابر في العاصمة الإدارية الجديدة يثير الجدل في مصر: المقبرة سعرها مليون و500 ألف جنيه، في دولة على حافة الافلاس وتقدم لروادها خدمات متكاملة غير مسبوقة!!!

pic.twitter.com/hcpIznndqb — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) November 28, 2023

ويعبر آدم عن سخريته من المشروع: "فعلا هذه هي المشاريع التي ستطور اقتصاد مصر، وستزيد حصيلة مصر الدولارية لما نشهده من طلبات كبار رجال أعمال العالم للدفن فى مصر".

لما آل ساويرس يشاركوا فى شركة لتكريم الموتى .. حانوتى مودرن

وطلعت مصطفى تنشأ كمبوند مقابر بالعاصمة الأدارية

فعلا دى المشروعات التى ستطور أقتصاد مصر وتزود حصيلة مصر الدولارية لما نشهد زحام من طلبات كبار رجال أعمال العالم للدفن فى مصر 🤣🤣🤣

ممنوع الشخر pic.twitter.com/efSU7lPcZ7 — الأسكندرانى (@Adam799599) November 29, 2023

وقال سليمان في تغريدته: "الموقع على محور الأمل من مدخل العاصمة، بيهدوا مقابر مصر القديمة عشان وسط المساكن، وبيسمحوا لرجال الأعمال يبنوا مقابر وسط الجمهورية الجديدة، البلد ما فيها أمل".

الموقع على محور الامل مدخل العاصمة بيهدوا مقابر مصر القديمة عشان وسط المساكن وبيسمحوا لرجال الاعمال يبنوا مقابر وسط الجمهورية الجديدة

البلد دي مفهاش امل

كل اللي يتعرض عليه الموضوع يقول ده عضمة ناشفة محدش يقدر عليه وطلباته اوامر

حتى سكان مدينتي اللي بيبصوا على محور الامل متضررين pic.twitter.com/lVoqtR4hkS — مسافر بلا عنوان (@che_soliman) November 28, 2023

وتصف روز في تغريدتها المدافن بمقابر الأغنياء، " على الجميع سرعة التقدم لها، لكن يا ريت ما تكون مثل المساكن التي يدفع مقابلها ولا يتم استلامها".

حد سمع عن مقابر الأغنياء اللى بتتطل على النيل اللى اسمها مقابر البستان

بيقولوا سعرها فوق المليون ونصف وفى تقسيط ومزايا كتيررر

يالا كله يلحق يقدم بس ياريت متكنش زى المساكن اللى بتدفع ومتستلمش — روز (@xwDf0SK5bkxnqbc) November 29, 2023

ويستغرب فارس من إنشاء مشروع لبيع المقابر ويقول: "الناس فاضية لدرجة أنها تتبنى فكرة مشروع اسمه مقابر بخدمات متكاملة، وفكرة أن الناس تدفع مبالغ كبيرة في مقبرة بدل ما توصي بالصدقة عن روحهم".

والله العيشه في مصر بتجيب فلوس من الهواء الناس بقت فاضيه لدرجه انها تتبنى فكره مشروع اسمو مقابر بخدمات متكامله وفكره ان الناس نفسها تدفع مبالغ زي دي في مقبره بدل م توصي انها تطلع لله كصدقه جاريه ع روحهم مثلا ولا حاجه https://t.co/6jo25jM0pY — Faress (@FaresElsangary) November 28, 2023

"مقابر المدن الجديدة"

أعلنت وزارة الإسكان المصرية منتصف العام الحالي عن توفير عدد من المقابر للمواطنين المسلمين والمسيحيين في المدن الجديدة.

المقابر المطروحة في المدن الجديدة هي، مدينة العاشر من رمضان ومدينة 15 مايو.

اشترطت وزارة الإسكان أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون من قاطني هذه المدن أو المناطق التابعة لها، وأن ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من أراضي مقابر هيئة المجتمعات العمرانية، كما لا يجوز التقدم على أكثر من قطعة أرض مخصصة للمقابر.