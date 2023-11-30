في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1947 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 والذي تم بموجبه تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية.

وبعد ستة أشهر صوتت الأمم المتحدة على إعلان دولة إسرائيل، وكانت تلك بداية ظهور دولة إسرائيل، التي شهدت بعدها موجة هجرة كبيرة لليهود من جميع أنحاء العالم إليها. بينما بدأ تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم إلى أنحاء العالم كافة، بعد أن توسعت إسرائيل أكثر في سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

تسلسل زمني لأهم الأحداث

1917

احتل البريطانيون فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى بعد نجاحهم في طرد العثمانيين. وأصدر وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور وعده الشهير الذي نص على أن "حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".

1918

انبثاق أولى المنظمات الوطنية الفلسطينية مثل المنتدى العربي والنادي العربي.

1920

مؤتمر سان ريمو للقوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، يمنح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين "لإعدادها لتقرير مصيرها". اندلعت بعدها مظاهرات في القدس احتجاحا على وعد بلفور وتأكيداً على هوية فلسطين العربية.

Getty Images القدس من أقدم مدن العالم

1930

لجنة ملكية بريطانية ووثيقة حكومية توصيان بتقييد هجرة اليهود إلى فلسطين.

1930 - 1935

منظمة "الكف الأسود" التي كان يقودها رجل الدين السوري عزالدين القسام تشن حملة مسلحة ضد الوجود اليهودي والانتداب البريطاني.

1935

القيادة الفلسطينية توافق على المقترح الذي طرحه المندوب السامي البريطاني لتشكيل مجلس تشريعي، لكن مجلس العموم البريطاني في لندن رفض المقترح في السنة التالية.

1936 - 1939

اندلاع الثورة العربية في فلسطين و سلطة الانتداب البريطاني تفرض الأحكام العرفية وتحل الهيئة الفلسطينية العليا التي كان يرأسها مفتي القدس أمين الحسيني. فرار أمين الحسيني إلى سوريا التي كانت تحت الانتداب الفرنسي خشية اعتقاله.

1947

الأمم المتحدة توصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وبإخضاع القدس والمناطق المحيطة بها لسيطرة دولية، وذلك عقب إعلان بريطانيا إنهاء انتدابها. واللجنة العربية العليا ترفض قرار التقسيم.

ولادة دولة اسرائيل

عام 1948 إسرائيل تعلن عن استقلالها بعد انتهاء الانتداب البريطاني. و الجيوش العربية تفشل في هزيمة الجماعات الصهيونية المسلحة، و الأردن يسيطر على الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما تسيطر مصر على قطاع غزة. أما إسرائيل تسيطر على بقية فلسطين بما فيها القدس الغربية.

تهجير نحو ثلاثة أرباع مليون فلسطيني على الأقل من ديارهم. وتأسيس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل الاستجابة لحاجات اللاجئين الصحية والتعليمية.

Getty Images وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور صاحب الوعد الشهير يزور القدس عام 1925

1949

الفلسطينيون يشنون هجمات على إسرائيل من قواعد لهم في مصر وقطاع غزة بتشجيع مصري.

1956 - 1957

اتفاق إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا على شن العدوان الثلاثي على مصر عقب تأميم قناة السويس، لأسباب منها إيقاف الهجمات التي كان ينفذها الفدائيون الفلسطينيون. ونشر قوة دولية في سيناء وغزة مما ساعد في الحد من هجمات الفلسطينيين على إسرائيل.

1964

جامعة الدول العربية تعلن عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني تحت قيادة أحمد الشقيري.

Getty Images كان الجنرال موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب 1967

1967

إسرائيل تتمكن في أعقاب حرب حزيران/ يونيو التي دامت ستة أيام من احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية وتقيم مستوطنات يهودية في كل تلك الأراضي المحتلة في السنوات اللاحقة

1973

إسرائيل تشن غارات على قواعد لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والجنوب اللبناني قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول وخلالها.

1974

بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 منظمة التحرير الفلسطينية تتبنى برنامجا من عشر نقاط يسمح بالتوصل إلى حلول وسط مع إسرائيل وانشقاق عدد من الفصائل المتشددة عن منظمة التحرير الفلسطينية وقيام "جبهة الرفض" التي صعدت هجماتها على العسكريين والمدنيين الإسرائيلييين.

جامعة الدول العربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وتقبلها عضوا كاملا في الجامعة، و ياسرعرفات يصبح أول زعيم بدون دولة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

منظمة التحرير الفلسطينية تغادر لبنان

1982

مغادرة الزعيم الفلسطيني عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية للبنان إلى تونس بعد دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت. والقوات اللبنانية المسيحية المدعومة من إسرائيل ترتكب مجزرة صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها مئات اللاجئين الفلسطينيين.

1987

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والإعلان عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

1988

الأردن يتنازل رسميا عن مطالبته بالضفة الغربية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية في ما عرف بفك الإرتباط. وإعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة الفلسطينية في اجتماع في الجزائر.

1993

اسحق رابين وياسر عرفات يوقعان على إعلان أوسلو برعاية أمريكية والذي نص على إقامة حكم ذاتي فلسطيني وانتهاء الانتفاضة الأولى.

السعي نحو الحكم الذاتي

1995

التوصل إلى اتفاق مرحلي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل لنقل المزيد من السلطات والأراضي للسلطة. أصبح ذلك الاتفاق أساس ميثاق الخليل لعام 1997 ومذكرة واي ريفر لعام 1998 و"خارطة الطريق" الدولية لعام 2003.

2000 - 2001

انهيار المفاوضات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات نتيجة خلافات حول مواعيد وحجم الانسحاب الإسرائيلي المقترح من الضفة الغربية.

إقامة جدار الفصل

2002

اسرائيل تشرع في إقامة جدار عازل داخل الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالقرب من الخط الأخضر بهدف منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل في ذروة الانتفاضة الثانية.

القمة العربية المنعقدة في بيروت تطرح مبادرة سلام تعترف بموجبها الدول العربية بإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967 واعترافها بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وموافقتها على "حل عادل" لمسألة اللاجئين، وهي المبادرة التي أصبحت تعرف "بالمبادرة العربية ".

2003

ياسر عرفات يعين محمود عباس رئيسا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية ويكلفه بقيادة عملية التفاوض مع إسرائيل والولايات المتحدة اللتين ترفضان التعامل مع عرفات. و جامعة الدول العربية تعرب في اجتماع عقدته في القاهرة عن قبولها "بخارطة الطريق" التي طرحتها الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقبلتها السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وتدعو الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإلى تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.

استقالة محمود عباس من منصب رئيس الوزراء نتيجة ما وصفه "بالتعنت الإسرائيلي والأمريكي والمعارضة الفلسطينية لحكومته"، وتعيين أحمد قريع خلفا له.

Getty Images تسببت الحرب التي شنتها اسرائيل عام 1948 إلى تهجير وتشريد 750 الف فسلطيني وتحولوا إلى لاجئين

2004

وفاة ياسر عرفات في مستشفى فرنسي وانتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2005.

فوز انتخابي لحماس

2006

حركة حماس تفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية و إسماعيل هنية يشكل حكومة فلسطينية جديدة.

اندلاع صراع على السلطة بين حماس وحركة فتح. وتجميد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، وتعليق إسرائيل لعمليات تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لرفض حماس الاعتراف بوجود إسرائيل ورفضها التخلي عن العنف ورفضها التقيد باتفاقات السلام السابقة.

حماس تأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عملية جريئة فترد إسرائيل بفرض حصار جزئي على القطاع.

Getty Images الشيخ احمد ياسين كان اول زعيم لحركة حماس التي تأسست عام 1987

2007

حماس تقصي حركة فتح عن قطاع غزة وتفرض سيطرتها الكاملة على القطاع وإسرائيل تشدد الحصار على غزة. ومصر تغلق معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر.

2010

استئناف مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس. واستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن المفاوضات تنهار نتيجة الخلاف حول المستوطنات.

2011

حركتا فتح وحماس تتفقان في القاهرة على إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة، ولكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ العملي.

مسعى عضوية الأمم المتحدة

2011

السلطة الوطنية الفلسطينية تشرع في حملة تهدف إلى الحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك للفت الانتباه إلى انهيار المفاوضات مع إسرائيل. المحاولة تفشل، ولكن منظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة للمنظمة الدولية (اليونسكو) تقبل عضوية فلسطين فيها.

2012

إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية لا تحصل حركة فتح فيها إلا على خمسي المقاعد. و نسبة المشاركة في الانتخابات تبلغ 55 في المئة. و القوائم التي ترأسها مرشحون من فتح يفوزون فقط في 4 من بين 11 مدينة فلسطينية رئيسية، بينما يستحوذ مستقلون ويساريون في خمس من هذه المدن. أما حركة حماس، فقد قاطعت الانتخابات ولم تسمح بإجرائها في قطاع غزة.

2013

بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي من قبل الجيش، مصر تعلق وساطتها في مفاوضات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

2013

إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والأردن يوقعون على اتفاق للمياه يهدف إلى معالجة جفاف البحر الميت وذلك عن طريق مد خطوط أنابيب لنقل المياه من محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر.

2014

مصر تحظر نشاطات حركة حماس وتصادر أصولها بدعوى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة.

2014

إسرائيل ترد على الهجمات التي يشنها مسلحون من غزة بحملة عسكرية برية وجوية تهدف إلى القضاء على منصات إطلاق الصواريخ والأنفاق. الاشتباكات بين الطرفين تنتهي باتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

Getty Images تفرض اسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ عام 2007

2016

مجلس الأمن الدولي يصدر بأغلبية ساحقة قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية.

2017

حركتا فتح وحماس بعد سنوات من الاقتتال توقعان على اتفاق مصالحة برعاية مصرية في القاهرة، تتسلم بموجبه حكومة الوفاق الوطني إدارة غزة من حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007.

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل متراجعاً عن موقف الولايات المتحدة التقليدي حول مصير مدينة القدس.

2018

الولايات المتحدة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس كاعتراف رسمي منها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

2019

عقد الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" في البحرين وسط مقاطعة عربية ودولية.

2020

الامارات العربية والبحرين توقعان على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل في البيت الأبيض وفي إطار ما يسمى بإتفاق "أبراهام".

2021

حماس تطلق آلاف الصواريخ على المدن الإسرائيلية في أعقاب دخول الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى واسرائيل تشن غارات على مدن القطاع تسفر عن مقتل 250 فلسطينياً بينما قتل ثمانية اسرائيليين في هجمات حماس.

2023

في 7 اكتوبر مئات المقاتلين يخترقون السياج الأمني المحاط بغزة ويقتحمون القواعد العسكرية والمدن والبلدات الأسرئيلية المحيطة بالقطاع في عملية لم يعرف تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي مثيلاً لها. قتل خلال العملية التي سمتها حماس "طوفان الأقصى 1400 اسرائيلي ما بين مدني وعسكري إضافة إلى أسر و احتجاز اكثر من 240 اسرائيليا بينهم نساء واطفال وكبار سن إلى جانب جنود. اسرائيل ترد بقطع كل الامدادات عن القطاع وشن غارات جوية وهجمات مدفعية عنيفة على القطاع لاسابيع ما أدى إلى مقتل وجرح وفقدان حوالي 50 ألف فلسطينياً.