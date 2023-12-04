قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن نظرية اختفاء النفط كمصدر للطاقة في الوقت القريب ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن هذا الشيء "لن يقود إلى التحول في مسار الطاقة، بل إلى الفوضى"، مؤكداً: "علينا أن نكون حذرين وبنّاءين ومنفتحين أكثر على الحوار مع جميع الأطراف، ومن بينهم الفاعلون في مجال إنتاج النفط".

وأضاف الغيص، خلال الجلسة الختامية لليوم الأول من منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" 2023، على هامش "كوب28"، أن جميع الدول الأعضاء في "أوبك"، تستثمر في مجالات أخرى مع النفط، منها السعودية والإمارات، فهي "تزوّد الأسواق العالمية بالنفط، وفي الوقت نفسه تبحث عن مصادر الطاقة البديلة وتؤسس لهذه الطاقة المتجددة"، مؤكداً أن الغاز من المصادر المهمة أيضاً.

وبيّن حرص المنظمة على تنسيق الكثير من الأنشطة والمبادرات بين الدول الأعضاء فيها، وهي الدول المنتجة للنفط، التي تحاول بشكل فعلي تقليص الانبعاثات والتأثيرات البيئية.

ولفت الغيص إلى أن هناك كثيراً من الدول التي تباطأت لديها حالياً عمليات التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. وأوضح أن سياسة "أوبك" التي تجمع في عضويتها الدول المصدِّرة للنفط، تحرص من خلال وجودها على توفير طاقة آمنة بشكل متكافئ وعادل لجميع المستخدمين المحتاجين إليها، لافتاً إلى أن المنظمة بُنيت على أن تشمل الدول النامية التي تُعنى بـ7 دول أفريقية. وأضاف أن المنظمة لديها الكثير من الأنشطة الريادية في مجال الاستدامة، وبدأت مشاركاتها في الاجتماعات الخاصة بالتغير المناخي منذ عام 1990.