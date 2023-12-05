كشفت 4 شركات من بينها مجموعة بريسميان الإيطالية، وسيمنز إنرجي الألمانية، عن تطوير نظام ممر كهربائي يسهل نقل الكهرباء الخضراء من مصر إلى إيطاليا، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي.

ووفقا لبيان حصل عليه "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن هذا المشروع ينتقل حاليا إلى مرحلة أكثر شمولية من دراسة الجدوى التفصيلية، بعد نجاح الدراسات الأولية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأنه مع الأطراف المعنية. وبحسب البيان فإن هذا المشروع تم تطويره بالتعاون مع مجموعة "K&K" و"CESI".

وذكر البيان أن الممر الكهربائي من المقرر أن تبلغ طاقته في البداية حوالى 3 غيغاوات، بما يمثل نحو 5 بالمئة من ذروة الطلب على الكهرباء في إيطاليا مع إمكانية التوسع المستقبلي. وبحسب ما جاء في البيان فإن تطوير هذا المشروع يعد خطوة حاسمة في دعم أهداف أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.