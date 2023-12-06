تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء، المخصص لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024.

وستنقل القنوات السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية المؤتمر الصحافي الحكومي المقرر مساء اليوم، حيث سيعرض وزير المالية محمد الجدعان الميزانية وأرقام ومؤشرات مضامين إعلانها، كما سيجيب على أسئلة الإعلاميين حولها.

إصلاحات هيكلية

وكان الجدعان قد أكد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا.

وأشار حينها لاستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية ماليًا واقتصاديًا لتنمية وتنويع الاقتصاد، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية بالاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع "رؤية 2030"، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات تسهم في تطوير القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.

صندوق الاستثمارات العامة

وأشار إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

الجدير ذكره، أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتمتّع الاقتصاد السعودي باستقرار مالي. فقد سجل معدل الدين الحكومي السعودي في عام 2023 أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 30 في المائة، بينما بلغ معدل التضخم 1.7 في المائة، وهو أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 2 في المائة.