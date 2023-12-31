إيلاف من دبي: كشفت شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية رسميًا عن أول سيارة كهربائية لها في حفل في بكين، طامحة لمافسة تيسلا وبورش خلال العقدين المقبلين.

هذا يشير إلى انتقال عملاق الإلكترونيات الصيني إلى مشاريع جديدة شجاعة، ويضع مؤسسها الملياردير لي جون في مصاف رفيعة صناعيًا، خصوصًا أنه تعهد أن يصبح رائدًا عالميًا في صناعة السيارات في 15 إلى 20 عامًا، وأن يبني "سيارة الأحلام".

أضاف أن شياومي تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار لإحداث تغيير جذري في هذا القطاع، كما فعلت مع الهواتف الذكية قبل 10 سنوات.

لم يقدم لي جون تاريخ إطلاق أو سعر محدد للسيارة SU7، لكنه تحدث عن ميزاتها الجديدة، مؤكدًا أنها تتفوق على السيارات الكهربائية المتميزة من تيسلا أو بورش بفضل محركها المتقدم، وقيادتها الذاتية، وأنظمة إدارة البطارية، بحسب "فوربس".

وقال إن SU7، وهو اختصار Speed Ultra، في وضع يسمح لها بمنافسة بورش تايكان توربو (حتى أنها تبدو مثلها) من حيث الأداء، مشيرًا إلى أنها تأتي أيضًا بميزات قيادة ذكية مثل تلك التي تجدها في طراز تيسلا موديل "أس".

سيتم تجهيز SU7 الجديدة ببرامج وإلكترونيات من شياومي، وببطارية بقوة 101 كيلووات في الساعة مع خلايا CATL التي توفر نطاقًا أقصى يصل إلى 800 كيلومتر. ستتوفر السيارة بمحرك فردي أو مزدوج، مع إصدار AWD عالي المواصفات بقوة 475 كيلو واط من الطاقة للتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.78 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 265 كم/ساعة.

تعد شركة شياومي، التي أدرجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في القائمة المحظورة في الولايات المتحدة بسبب علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني، رابع أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم وتنتج أيضًا عددًا كبيرًا من الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى الدراجات الإلكترونية والدراجات البخارية.