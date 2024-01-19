مدريد: قال وزير السياحة الإسباني جوردي هيريو إن إسبانيا استقبلت أكثر من 84 مليون سائح دولي في عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 بنسبة واحد بالمئة.

وأضاف هيريو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن عدد السياح الدوليين عام 2023 تجاوز بنسبة 19 بالمئة عددهم المسجل في عام 2022.



وأوضح أن عائدات السياحة بلغت 108 مليارات يورو (117.6 مليار دولار) في عام 2023 بنمو قدره 17.4 بالمئة مقارنة بعام 2019 وبزيادة نسبتها 23.8 بالمئة مقارنة بعام 2022 علما أن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء سيصدر بيانا بمزيد من التفاصيل مطلع الشهر المقبل.

محرك رئيسي للاقتصاد

وسلط هيريو الضوء على أن الحكومة الإسبانية ستتوقف عن اتخاذ بيانات عام 2019 مرجعا لها مؤكدا أن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) "مرحلة تم تجاوزها كليا".

وتمثل السياحة أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الإسباني حيث ساهم هذا القطاع بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وفق بيانات بنك إسبانيا المركزي.