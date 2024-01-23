انسحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 وأعلن تأييده لدونالد ترامب.

وانسحب ديسانتيس قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير.

وكان ديسانتيس يعتبر في السابق منافسا قويا على ترشيح الحزب، لكنه قال يوم الأحد إنه "ليس لديه طريق واضح نحو النصر".

وقالت نيكي هيلي، آخر منافسي ترامب، إنها "الوحيدة" القادرة على التغلب على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن تواجه هيلي مع ترامب وجهاً لوجه في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء، وهي المواجهة الثانبة في سلسلة من المنافسات التي تجري على مستوى كل ولاية لاختيار مرشح جمهوري للانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي مقطع فيديو مدته خمس دقائق تقريبًا على منصة X، تويتر سابقًا، بعد ظهر يوم الأحد، قال ديسانتيس إن حملته "بذلت كل ما في وسعها في مضمار التنافس".

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

وأضاف في ختام حملته الانتخابية التي استمرت سبعة أشهر: "إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به لتحقيق نتيجة إيجابية فهو المزيد من التوقفات الانتخابية، والمزيد من المقابلات - فسوف أفعل ذلك".

وقال حاكم ولاية فلوريدا إنه يؤيد ترامب، الذي يعد المرشح الأوفر حظا بعد فوزه في الانتخابات الأولى في ولاية أيوا بنسبة 51% من الأصوات. وقال ديسانتيس إنه أصبح من الواضح أن غالبية الناخبين الجمهوريين "يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى".

واعترف بوجود "خلافات" مع الرئيس السابق، لكنه قال إن ترامب "متفوق" على بايدن، الذي من شبه المؤكد أنه سيكون المرشح الديمقراطي في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ديسانتيس: "لقد وقعت على تعهد بدعم المرشح الجمهوري، وسأحترم هذا التعهد".

وتعالت الهتافات عندما أدلى ترامب بأول تعليقاته حول انسحاب ديسانتيس وتأييده وسط حشد 8 من مؤيديه في نيو هامبشاير بعد ظهر يوم الأحد.

وفي وقت لاحق، وصف ترامب، مخاطبا جمهورا في تجمع حاشد، منافسه السابق بأنه "شخص رائع حقا"، مضيفا: "لقد أدار حملة انتخابية جيدة حقا، وهذا الأمر ليس سهلا".

قدم ديسانتيس نفسه على أنه المرشح الجمهوري الذي يمكنه تقديم أجندة ترامب الشعبوية دون مشاكل.

لكن أحد المتحدثين في هذا الحدث، وهو ممثل فلوريدا مات غايتز، أشار إليه باسم "ترامب الخالي من الدسم". وقال العديد من أنصار ترامب لبي بي سي إنهم أحبوا حاكم فلوريدا، لكنهم شعروا أن هذا ليس الوقت المناسب له.

وقالت لين ماسون، 60 عاماً، إنها تعتقد أن حملة ديسانتيس كانت "ضعيفة بعض الشيء" وإنها "توقعت منه المزيد". وأضافت أن ترامب هو "الشخص الوحيد في هذا الوقت الذي يمكنه إنقاذ البلاد".

ووافقت على ذلك بيثان تاترو، وهي داعمة محلية أخرى لترامب. وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ترامب أثبت، من وجوده في منصبه سابقًا، أنه قادر على القيام بذلك مرة أخرى وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

وبعد إعلان ديسانتيس، دعت حملة ترامب جميع الجمهوريين إلى الاحتشاد خلف ترامب، وانتقدت سفيرة بلاده السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ووصفتها بأنها "مرشح العولمة والديمقراطيين الذي سيبذل قصارى جهده لوقف حركة أمريكا أولا".

كما انتقد ديسانتيس هيلي، واصفا إياها بأنها عضو في "الحرس الجمهوري القديم".

وردت هيلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، بالإصرار على أنها المرشحة المحافظة – "الوحيدة" - التي يمكنها التغلب على بايدن.

وقالت لشبكة سي إن إن في نيو هامبشاير: "هناك شخصان في هذا السباق. هذا ما أردناه طوال الوقت، وسنواصل المضي قدماً".

وأنهى ديسانتيس السباق بفارق ضئيل على هيلي في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا الأسبوع الماضي، حيث حصل على 21% من الأصوات، مقارنة بـ 19% لها، وكلاهما خلف ترامب بكثير.

في ذلك الوقت، اعتبر ديسانتيس حصوله على المركز الثاني بمثابة انتصار، لكنه كان بمثابة خيبة أمل كبيرة بعد أن أمضى الجزء الأكبر من وقته وموارده في مغازلة الناخبين الإنجيليين المحافظين.

ويسمح خروج يسانتيس من المنافسات بتجنيبه الحصول لى المركز الثالث المحرج أمام هيلي في نيو هامبشاير، التي ركزت قدرًا أكبر بكثير من مواردها في الولاية.

لكن شخصًا مطلعًا على خطط ليلة الانتخابات لديسانتيس في نيو هامبشاير، تفاجأ تمامًا بأخبار خروجه.

وقال المصدر لبي بي سي إن الحملة أكدت للتو خططها معهم يوم السبت للاحتفال بليلة الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كريس آجر، رئيس لجنة الولاية بالحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، لبي بي سي إن "السباق يتجه نحو تنافس واحد بين ترامب وهيلي منذ فترة".

وأضاف "هذا يجعل الأمر كذلك".

كان حذر الرئيس السابق دونالد ترامب قد حذر ديسانتيس من الترشح للرئاسة في عام 2024، قائلا إن ذلك سيلحق الضرر بالحزب الجمهوري. وقال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز "أعتقد أنه سيرتكب خطأ فادحا.. أعتقد أن القاعدة الجماهيرية لن تحب الأمر".

من هو ديسانتيس؟

يعد ديسانتيس وافدا جديدا نسبيا على الساحة السياسية، لكنه ارتقى إلى الصدارة بسرعة بعد أن أصبح حاكم ولاية فلوريدا في عام 2019.

ديسانتيس، البالغ من العمر 44 عاما، يعد وجها جديدا إذ انتخب لأول مرة ليشغل مقعدا في مجلس النواب في عام 2012. وبعد ست سنوات فقط في عام 2018، بعد محاولة قصيرة الأمد ليصبح عضوا في مجلس الشيوخ، أصبح حاكما لولاية فلوريدا.

ولد ديسانتيس في جاكسونفيل بولاية فلوريدا عام 1978، والتحق بجامعة يال لدراسة التاريخ - حيث كان قائد فريق البيسبول - وبعد فترة وجيزة التحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.

خلال سنته الثانية في جامعة هارفارد، تم تكليفه كضابط في البحرية الأمريكية ليلتحق بفرعها القانوني، فيلق الضباط القضاة العام (JAG).

وتضمنت مهام خدمته كضابط في الفيلق العمل مع المعتقلين المحتجزين في خليج غوانتانامو، بالإضافة إلى تعيينه مستشارا قانونيا لنخبة قوات البحرية الأمريكية المنتشرة في العراق.

وخرج ديسانتيس من الخدمة العسكرية مع مرتبة شرف في عام 2010، لكنه لا يزال على قيود الخدمة في احتياطي البحرية الأمريكية. في هذا الوقت أيضا، التقى بزوجته، كايسي، وهي مراسلة إخبارية تلفزيونية محلية وناجية من مرض السرطان، وقد ساعدت في جمع التبرعات في أعقاب إعصار إيان عام 2022.