انسحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 وأعلن تأييده لدونالد ترامب.

وانسحب ديسانتيس قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير.

وكان ديسانتيس يعتبر في السابق منافسا قويا على ترشيح الحزب، لكنه قال يوم الأحد إنه "ليس لديه طريق واضح نحو النصر".

وقالت نيكي هيلي، آخر منافسي ترامب، إنها "الوحيدة" القادرة على التغلب على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن تواجه هيلي مع ترامب وجهاً لوجه في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء، وهي المواجهة الثانبة في سلسلة من المنافسات التي تجري على مستوى كل ولاية لاختيار مرشح جمهوري للانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي مقطع فيديو مدته خمس دقائق تقريبًا على منصة X، تويتر سابقًا، بعد ظهر يوم الأحد، قال ديسانتيس إن حملته "بذلت كل ما في وسعها في مضمار التنافس".

