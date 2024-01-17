ربما كان هذا هو النصر الأقل إثارة للدهشة في تاريخ المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا.

فاز دونالد ترامب بأغلبية ساحقة في المنافسة الأولى في السباق الجمهوري للمرشح الرئاسي، وكان الهامش في النهاية مريحاً كما توقعته استطلاعات الرأي منذ أشهر.

لكن السيطرة على فرز الأصوات كانت مجرد أحد الأسباب التي جعلت الرئيس السابق يحتفل ليلة الاثنين، بعد أن تحدى أنصاره الأجواء الباردة جداً ليحققوا له الفوز.

ولم يظهر أي من المنافسين الرئيسيين لترامب، نيكي هالي أو رون ديسانتيس، كمنافس رئيسي، لذلك تظل الأصوات المناهضة لترامب منقسمة.

وفي الوقت نفسه، أعلن منافسه الأكثر تشابهاً من الناحية الأيديولوجية، فيفيك راماسوامي، أنه سينسحب من الانتخابات، وسيؤيد ترامب في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء.

فيما يلي نظرة فاحصة على سبب الأهمية الكبيرة للنتائج في ولاية أيوا في السباق إلى البيت الأبيض.

إنه ما يزال حزب ترامب

كان انتصار ترامب في ولاية أيوا هائلا تاريخيا. لقد فاز بأكبر عدد من الأصوات في جميع مقاطعات ولاية أيوا البالغ عددها 99 مقاطعة باستثناء واحدة، خسرها بصوت واحد.

ولم يسبق لأحد أن فاز في انتخابات أيوا بأكثر من 12 نقطة من قبل، وسيقترب هامش ترامب من 30 في المئة، وقد ينتهي به الأمر بالفوز بأغلبية مطلقة من الجمهوريين الذين أدلوا بأصواتهم.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبًا، حصل ترامب على 51 في المئة، مقابل 21 في المئة لديسانتيس، و19 في المئة لهيلي.

تساعد دراسة استقصائية لسكان أيوا الذين دخلوا مواقع المؤتمرات الحزبية مساء الاثنين في تفسير سبب نجاح محاولته للحصول على نتيجة انتخابية حتى الآن.

ويعتبر نحو نصف المشاركين في التجمع الحزبي الجمهوري أنفسهم جزءا من حركة ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وفقا لشبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة.

كان انتصار ترامب واسعا، إذ فاز بالناخبين الإنجيليين والمحافظين اليمينيين المتشددين هذه المرة، بعد أن واجه صعوبة في الفوز بينهم في عام 2016.

عادة يختفي المرشحون الرئاسيون المهزومون من الذاكرة، ولا يتمكنون أبداً من التخلص من وصمة الخسارة. ومع ذلك، نجح ترامب في إقناع الجمهوريين - هنا في ولاية أيوا وعلى المستوى الوطني - بأنه لم يخسر.

قالت أغلبية كبيرة من رواد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا لشبكة سي بي إس إنهم يعتقدون أن ترامب هو الفائز الفعلي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو الرقم الذي ارتفع إلى 90 في المئة بين مؤيدي ترامب.

فوز ترامب تحوّل ملحوظ

كان موقف ترامب المهيمن داخل الحزب الجمهوري لا يمكن دحضه، لكن فوزه هنا، في السياق الأوسع للسياسة الأمريكية الحديثة، كان استثنائيا.

قبل عامين و22 شهرا و25 يوما، أنهى ترامب فترة ولايته الرئاسية الأولى وسط الكثير من الجدل، وبلغت حملته لتحدي خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن ذروتها في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني. ويواجه محاكمتين جنائيتين بسبب تلك الأفعال.

والآن، بعد أن أصبح الفائز في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، اتخذ الخطوة الأولى المهمة نحو أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولا يزال أمام ترامب الكثير من العمل لكي يصبح حامل لواء الحزب الجمهوري. وسيواجه تحديًا أكبر من السيدة هيلي في نيو هامبشاير الأسبوع المقبل، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن تقدمه الذي كان مهيمنًا في السابق قد تقلص إلى ما يقرب من خانة الآحاد.

لكنه لا يزال المرشح الأوفر حظا في السباق، وقد أيده الناخبون الجمهوريون الفعليون في أول اختبار له.

لم يبرز أي منافس من ولاية أيوا

عند دخول المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا يوم الاثنين، كانت معظم المؤامرات الانتخابية تتعلق بالمرشح الذي سيحتل المركز الثاني خلف ترامب. وفي النهاية، كان ديسانتيس من حصل على جائزة الوصيف.

ومع ذلك، لا يعد هذا إنجازًا كبيرًا، نظرًا للضيق الذي أنهى به حاكم فلوريدا تقدمه على هيلي، رغم استثمار الكثير من الوقت والموارد في ولاية أيوا.

لكن لن تقدم نتيجة ديسانتيس، وتعهده بمواصلة حملته، نوعاً من النتيجة الواضحة التي من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة فردية مع ترامب في الأيام المقبلة.

في الواقع، قد تجعل النتيجة فوز ترامب أكثر قوة، حيث لا تزال استراتيجية، فرّق تسد، التي يتبناها قائمة بالكامل مع انطلاق العملية التمهيدية للحزب الجمهوري.

المرشح الوحيد الذي انسحب، راماسوامي، سوف يفسح المجال للرئيس السابق، حيث تظهر استطلاعات الرأي العام أن مؤيديه يجعلون ترامب خيارهم الثاني. في حين أنه حصل على حوالي 8 في المئة فقط في ولاية أيوا، فإن كل جزء من الدعم مهم، وسيقدم تأييد راماسوامي لترامب عنواناً رئيسياً آخر لدفعه إلى نيو هامبشاير.

ستسمح نتيجة ولاية أيوا أيضاً للرئيس السابق بمزيد من التركيز على الرئيس بايدن، وهو أمر فعله بفارغ الصبر خلال خطاب فوزه ليلة الاثنين. من جانبهم، يبدو أن الديمقراطيين يرحبون بالمواجهة وفرصة استغلال ما يرون أنه نقاط ضعف ترامب.

ومع ذلك، فإن سلسلة من الانتصارات المهيمنة، بدءاً من ولاية أيوا، ستمنح الرئيس السابق القوة وأجواء الفوز. وبحلول وقت الانتخابات العامة في الخريف، قد يثبت ترامب أنه خصم أقوى مما توقعوا، أو يأملون.