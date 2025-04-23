إيلاف من لندن: استقبل وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، اليوم الأربعاء، وفداً عسكرياً أردنياً رفيع المستوى على رأسه اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وزيارة الحنيطي هي الأولى لمسؤول عسكري أردني رفيع المستوى إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وقال بيان للقيادة العامة للجيش الأردني إن اللواء الركن الحنيطي بحث مع وزير الدفاع، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وأكد الحنيطي أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة والإقليم من خلال تسخير الإمكانات والقدرات التي تمتلكها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، وبشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المناطق الحدودية، لتعزيز الأمن الوطني للبلدين.

من جانبه، عبر وزير الدفاع السوري عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتزام بلاده بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.

تصريح الصفدي

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أكد على ضرورة دعم الحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الصفدي قوله خلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، ضمّ نائب رئيس المجلس لويك أغفيه، ورئيس لجنة الاتصال مع الشرق الأوسط إتيان بلانك، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية سيريل بيليفا: "يجب دعم الحكومة السورية في الجهود التي تبذلها لإعادة الإعمار، وتحسين الأوضاع في البلاد"، مشدداً على أهمية رفع العقوبات عن سوريا لمساعدة شعبها في التعافي وتخطي الظروف التي مر بها.وأشار الصفدي إلى أهمية دعم جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، ومنع إسرائيل دخول المساعدات، كما أكّد ضرورة دعم لبنان، وأمنه، وسيادته، واستقراره، وتثبيت وقف إطلاق النار.

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