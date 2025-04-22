إيلاف من الرباط: كشف مصدر رسمي من الوكالة الوطنية المغربية لتقنين المواصلات، في تصريح إعلامي، أن التسويق الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5G) سينطلق في المغرب مع بداية شهر نوفمبر المقبل، أي قبيل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 التي ستحتضنها المملكة المغربية.

وذكر المصدر ذاته أن الفاعلين في قطاع الاتصالات استفادوا من فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، من أجل استكمال التحضيرات التقنية المرتبطة بهذه المرحلة الجديدة، وتشمل اختبار المعدات، وضبط الترددات، وإنهاء دفاتر التحملات الخاصة بالخدمة الجديدة.

وتسير الاستعدادات بخطى متسارعة لإطلاق هذه التقنية التي ستحدث نقلة نوعية في مجال الاتصال، إذ من المرتقب أن تشمل المرحلة الأولى من تعميم الجيل الخامس كبريات المدن المغربية، في مقدمتها الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وأغادير، مع منح الأولوية للمواقع الحيوية والاستراتيجية، مثل المناطق الصناعية، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، ومجالات الأوفشورينغ، وصناعات السيارات والطيران.

ويأتي هذا التحول في إطار تنفيذ برنامج "المغرب الرقمي 2030"، الذي يطمح إلى تغطية 25% من الساكنة بشبكة الجيل الخامس مع متم سنة 2025، على أن تصل التغطية إلى 70% من السكان بحلول سنة 2030، في أفق تنظيم كأس العالم لكرة القدم، الذي ستشارك المملكة في احتضانه إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

ويُتوقع أن يُعيد إطلاق شبكة 5G رسم خارطة المنافسة بين الفاعلين في قطاع الاتصالات، من خلال عروض جديدة وتحسين في جودة الخدمات، في وقت تتجه فيه الوكالة الوطنية إلى الإعلان عن شروط توزيع الرخص النهائية بطريقة تضمن الشفافية وتحفز على الابتكار والاستثمار.

ويعوّل المغرب على هذه الخطوة لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز جاذبيته كوجهة للاستثمار التكنولوجي، إلى جانب تطوير قطاعات واعدة كالصحة الرقمية، التعليم عن بعد، المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، وهو ما يجعل من 5G رافعة رئيسية لتعزيز السيادة الرقمية والارتقاء بالخدمات العمومية.