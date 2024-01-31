السعودية: أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" استكمال غمر حوض مرسى "أمالا"، في سياق أعمال تطوير الوجهة.

وبدأت الشركة بالتزامن مع غمر المرسى بمياه البحر الأحمر، في تطوير أعمال المرسى الرئيسية الأخرى مثل الأرصفة العائمة، واختبار الجوانب التشغيلية للمرسى.

ويعد المرسى معلمًا رئيسيًا في منطقة المخطط الرئيسي "تربل باي" في أمالا، تم تصميمه لتلبية جميع احتياجات قرية "مارينا"، ويمتد المرسى على مساحة تبلغ 107,680 مترا مربعا، وحجم حوض يقدر بحوالي 950,000 متر مكعب، ويمتد طول جدار الرصيف لمسافة تبلغ 1.8 كيلومتر، ويتألف من 3,760 كتلة خرسانية؛ مما يُمكّنه من استيعاب اليخوت بطولٍ يصل إلى 130 مترًا.

وتهدف "أمالا" إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة على شواطئها؛ بمرافق المرسى المتنوعة مثل "نادي اليخوت"، والوصول السلس بين مرافق المرسى، إلى جانب قنوات خاصة للغواصات تمكن من الوصول لمركز الحياة البحرية "كوراليوم"، بالإضافة لأرصفة مخصصة للسفن الخاصة وقوارب الأجرة المائية.

وأشارت " الشركة " إلى نجاح فريق الخبراء في "البحر الأحمر الدولية" بفعالية بمتابعة العمل على المناطق المحيطة بالمرسى في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه أعمال تطوير المرسى، وذلك وفقًا للتصميم الرئيسي وتوصيات الشركة المصممة؛ حيث ضمن هذا النهج الذكي كفاءة وفعالية عالية في التنفيذ".

وخلال عملية بناء المرسى، تم تخصيص محطة لخلط الخرسانة في الموقع لصب الطوب الخرساني الخاص بجدار المرسى، بمعدل متوسط يبلغ 30 قطعة طوب خرساني يوميًا. ثم تم وضعه في ساحة مخصصة لصناعة المكونات الخرسانية مسبقة الصب قبل نقلها إلى الموقع للتركيب النهائي.