عدن: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأربعاء إنها تلقت تقريرا عن حادث بحري في جنوب شرقي عدن باليمن، فيما عبّر رؤساء شركات وقادة أعمال عن مخاوفهم من طول أمد أزمة الشحن بالبحر الأحمر.

وشرحت الهيئة أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلاً بحريا جنوب شرقي عدن باليمن، موضحة في مذكرة استشارية أن الربان أبلغ عن تعرّض السفينة لضربة... باستخدام مسيّرة، وأن حريقا نشب على متن السفينة فتم إخماده.

من جهةٍ أخرى، عبّر رؤساء شركات وقادة أعمال عن مخاوفهم من طول أمد أزمة الشحن بالبحر الأحمر، وحذروا من تعطل الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن، ما قد يؤثر على سلاسل الإمدادات لأشهر، وقد يؤدي إلى نقص الناقلات اللازمة لنقل الوقود.

تباطؤ التجارة

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في المنطقة منذ تشرين الثاني(نوفمبر) إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى.

ويعتبر البعض أن هذه الأزمة ترتبط بتصعيد الحرب القائمة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من ثلاثة أشهر في غزة.

ويقول الحوثيون إنهم يشنّون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين ويهددون بتوسيع الهجمات لتشمل سفن الولايات المتحدة ردا على الضربات الأميريكية والبريطانية على مواقعهم في اليمن.

الموقف الأميركي

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن إلى قائمة الجماعات "الإرهابية"، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات على الشحن الدولي.

وأضاف المسؤولون أن تصنيف الحركة المتحالفة مع إيران على أنها جماعة "إرهابية عالمية" يهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو خطف السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.

الخارجية الإيرانية

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي تدعم بلاده حماس في حربها مع إسرائيل، إنه يتعين إنهاء الحرب في غزة حتى تنتهي الأخطار التي تهدد الشحن.

وأوضح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان "انتهاء الإبادة الجماعية في غزة سيؤدي إلى نهاية الأعمال العسكرية والأزمات في المنطقة".

محادثات

وقال مصدر حكومي يوم الأربعاء إن الهند أجرت محادثات دبلوماسية مع إيران وتتخذ إجراءات أخرى للمساعدة في حماية مصدريها من تأثير الهجمات.

وأصدرت شركة ميرسك وخطوط شحن كبيرة أخرى تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر وسلوك الطريق الأطول حول أفريقيا أو التوقف مؤقتا حتى تتوافر سلامة السفن.

قلق

وتثير أزمة البحر الأحمر قلق قطاع البنوك خوفًا من ضغوط تضخمية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تأخير خفض أسعار الفائدة أو التراجع عن خطوة الخفض.

وفيما ارتفعت كلفة الشحن منذ أوائل كانون الأول(ديسمبر)، وفقا لمؤشر الحاويات العالمي التابع لشركة دروري للاستشارات البحرية، ارتفعت أيضًا كلفة التأمين على مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر.

يشار إلى أن العجمات تستهدف طريقا يمثل نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية ويعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.

الموانئ الايطالية

وتسببت الهجمات في تعطل كبير للموانئ الإيطالية وهناك قلق من احتمال ابتعاد حركة الشحن عن البحر المتوسط لفترة أطول.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأربعاء إن بلاده تريد من أعضاء الاتحاد الأوروبي الاتفاق الأسبوع المقبل على تكوين مهمة أمنية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي يكون بوسعها العمل في أقرب وقت ممكن.

الجدير ذكره أن طريق الشحن البديل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا يضيف ما بين 10 إلى 14 يوما إلى فترة الرحلة مقارنة بعبور البحر الأحمر وقناة السويس.