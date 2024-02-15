سكاكا: نظمت الغرفة التجارية بالجوف لقاءً حوارياً بعنوان "موقع الجوف على الخارطة السياحية والفرص الاستثمارية الواعدة"، بحضور عدد من المدعوين من المهتمين وممثلي القطاع التجاري.

وبيّن المرشد السياحي سلمان الدواس، أن موقع المنطقة ومميزاتها الجغرافية وما تملكه من تنوع بيئي يجعلها وجهة العديد من المجموعات السياحية العربية والعالمية واهتمام الزوار بالمواقع التاريخية والأثرية على وجه الخصوص، والتي تملك المنطقة منها مواقع متعددة في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة القريات.

وتناول اللقاء صناعة السياحة في منطقة الجوف عبر التجارب المتوافرة في المنطقة من مزارع ومناطق ريفية وإسطبلات الخيول والمناطق التجارية والتي تضفي تجربة مميزة للزوار والسياح، كما تناول أهمية الإرشاد السياحي في تنمية النشاط السياحي والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة والمتوافقة مع القطاع السياحي.