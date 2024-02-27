برلين: دعت نقابة فيردي الموظفين الأرضيين لأول شركة طيران أوروبية لوفتهانزا إلى إضراب جديد من الأربعاء إلى الجمعة في المطارات الألمانية الرئيسية التي تقول إنها غير راضية عن المفاوضات المتعلقة بالرواتب.

وقالت نقابة فيردي إن عرض الأجور الذي قدمته لوفتهانزا في الجولة الأخيرة من المفاوضات "يفتقر إلى التسوية" مما يعني أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

دعت فيردي إلى الإضراب بين الأربعاء الساعة 05,00 ت غ (06,00 بالتوقيت المحلي) والجمعة الساعة 22,59 ت غ (23,59 بالتوقيت المحلي) على المستوى الوطني، حسبما أعلنت النقابة الثلاثاء في بيان.

يشمل هذا الإضراب فئات معينة من الموظفين الأرضيين: الموظفين والمتدربين المسؤولين عن التقنية والتدريب.

وقال مارفين ريشينسكي كبير مفاوضي فيردي لوكالة فرانس برس إن الركاب "لن يتأثروا".

وأضاف "إذا استمر سلوك لوفتهانزا غير المسؤول، فقد يتأثر الركاب قريبا بالإضرابات مرة اخرى".

وتابع "يمكن لشركة لوفتهانزا تجنب ذلك".

زيادة الرواتب

وتطالب نقابة فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 12,5 بالمئة للعاملين الذين تمثلهم أو ما لا يقل عن 500 يورو إضافية شهريا.

وتضمن عرض لوفتهانزا الأخير زيادة أكبر في الأجور على فترة أطول، لكن لم تلب مطالب النقابة وفقا للفيردي.

ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات في 13 و14 آذار (مارس).

مطلع شباط (فبراير)، أدى إضراب موظفي لوفتهانزا الأرضيين بدعوة من فيردي ليوم واحد، إلى اضطرابات كبيرة في جدول رحلات الشركة.

وتأثر حوالى 100 ألف مسافر بيوم الإضراب، مما أدى إلى الغاء 80 إلى 90 بالمئة من الرحلات التجارية للشركة.

وتشهد ألمانيا موجة من الإضرابات في مختلف القطاعات بما في ذلك النقل، خاصة في شركة لوفتهانزا وأيضا في شركة تشغيل السكك الحديد دويتشه بان.