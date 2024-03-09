برلين: تعمل "باير" على تطوير بديل للمبيد الحشري المثير للجدل غليفوسات، على ما قال رئيس المجموعة الألمانية للمنتجات الكيميائية والصيدلانية بيل أندرسون في مقابلة تنشرها الأحد "صحيفة فرانكفورتر ألغماينه سونتاغ تسايتونغ" الألمانية.

وقال أندرسون للصحيفة الألمانية "نختبر هذه المادة الجديدة على نباتات حقيقية. وهذا أول ابتكار ثوري في هذا المجال منذ ثلاثين عاما. هدفنا طرح هذا المنتج الجديد في السوق في عام 2028، أي في خلال أربع سنوات".

وتواجه "باير" دعاوى قضائية كثيرة في الولايات المتحدة مرتبطة بآثار مسرطنة مزعومة لمادة غليفوسات في منتجات شركة مونسانتو، وهي مجموعة أميركية اشترتها الشركة الألمانية في عام 2018 مقابل 60 مليار دولار.

وبحلول نهاية كانون الثاني (يناير)، كان هناك 54 ألف ملف قضائي لا يزال يتعين تسويته من أصل 167 ألف طلب مسجل.

غرامات

وقد فُرضت على "باير" أخيراً غرامات بمليارات الدولارات، فيما لا تزال الطعون مستمرة.

وأكد أندرسون لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه سونتاغ تسايتونغ" أن مجموعته تريد تسريع حل النزاعات المتعلقة بمبيدات الأعشاب.

وقال "سنحسن استراتيجيتنا الدفاعية ونرى ما يمكننا القيام به خارج قاعات المحكمة للحد من المخاطر القانونية".

وأضاف "أتفهم الاهتمام بالحصول على تفاصيل إضافية، لكن لن يكون من مصلحتنا الكشف عن استراتيجيتنا" للمحامين الأميركيين.