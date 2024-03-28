بعد مواجهة وباء عالمي غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية، يمر العالم بفترة أكثر غموضاً مع إرتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة تاريخياً، وخطر الركود الاقتصادي.

في هذه الأوقات غير المستقرة، يتعين على قادة ومديري الأعمال إتخاذ قرارات صعبة، مثل اختيار التكاليف التي يجب التضحية بها وتخفيضها وكيفية إعادة تخصيص الموارد لعبور العاصفة. عندما يتعلق الأمر بخفض التكاليف، فإن الإغراء قوي لكبح مشاريع التحول الرقمي ومحاولة البحث عن موارد غير تقليدية فأحدث قيمة لسعر البيتكوين تستقطب العام والخاص. في حين أن العمل عن بعد قد سرع من تبني التكنولوجيا الرقمية، يتم مراقبة الاستثمارات بعناية في أوقات الصعوبات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن التخلي عن التحول الرقمي ليس بالضرورة أمراً حكيماً.

على الرغم من ضغوط الاقتصاد الكلي الحالية، يدرك قادة الشركات متعددة الجنسيات أن التحول الرقمي يمكن أن يلبي متطلبات الابتكار. وفقا لتقرير Insight Intelligent Technology لعام 2023، يتفق 82% من المديرين التنفيذيين على أنه يجب على الشركات الاستثمار في التحول الرقمي للحفاظ على قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يرى 49% أن البقاء في طليعة الابتكار مقارنة بمنافسيهم هو في صميم اهتمامهم للأشهر الـ12 المقبلة، أكثر من التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

ولهذا السبب فإن الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة، مثل جعل إدارة المعلومات آلية وأوتوماتيكية، يساعد المنظمات على الاستعداد لمواجهة فترات عدم اليقين، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية ومرونتها اللازمة للتكيف مع التغيرات الكبيرة.

رقمنة فرع المحاسبة أولوية

إجمالاً، أشار 47 في المائة من المديرين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن فرع المحاسبة يمثل أولوية في مجال الرقمنة، قبل إدارة المخزون والاتصالات. أثبتت الرقمنة أنها طريقة لتطوير وتسريع النشاط بشكل أبسط. كما أن نسبة كبيرة من الناس يؤكدون أن الرقمنة توفر الوقت وتيسر الإجراءات الإدارية. لتشجيع التحولات الرقمية ، يتحدث بعض رواد الأعمال عن الحاجة إلى التدريب بالإضافة إلى الاستفادة من المنح.

تدريب المدراء؟ ميزة للشركة

تتيح الدورات التدريبية لحاملي المشاريع وقادة الأعمال اكتساب مهارات أساسية معينة وتحديث معارفهم ومواكبة اتجاهات السوق، ولكن أيضا للقاء وتبادل الآراء مع أقرانهم.

من بين الموضوعات الرئيسية التي يجب إتقانها: الجانب القانوني، الجانب التجاري ، التواصل لإدارة وجودها عبر الإنترنت أو على الشبكات الاجتماعية، وكذلك الإدارة. مهارة أخيرة ضرورية هي أن يكون المدير قادراً على التكيف بسرعة مع الأسواق المتغيرة باستمرار.

تبسيط العمل اليومي وزيادة الكفاءة

غالبا ما تنطوي مشاريع التحول الرقمي على أتمتة العمليات اليدوية وسير العمل، مما يبسط العمل اليومي ويحرر الموظفين الذين يمكنهم التركيز على المهام ذات القيمة المضافة. وفي أوقات الاضطراب الاقتصادي، تشكل الكفاءة عصب العملية الاقتصادية من خلال تقليل عدد المهام اليدوية، مما يقلل من الأخطاء ويحسن الموارد، مما لا يمكن للمؤسسات التحكم في التكاليف فحسب، بل يمكنها أيضا تحسين أدائها بشكل كبير.

تسهيل العمل عن بعد واستمرارية الأعمال

كشفت الجائحة عن أهمية القدرة على العمل عن بعد أو في الوضع الهجين لضمان إستمرار النشاط. وحتى إذا انتهت الجائحة، يجب على المنظمات مواصلة إستخدام التقنيات الناشئة لتمكين موظفيها من الوصول إلى المعلومات الهامة أينما كانوا وتعزيز ثقافة التعاون. تتيح الأدوات التعاونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للفرق إستعادة المعلومات ومشاركتها والتعاون بشكل أكثر فعالية داخلياً وخارجياً. هذا يحسن العمل الجماعي واستمرارية الأعمال مع جعل المنظمة أكثر مرونة في أوقات الاضطرابات.

تحسين تجربة العملاء

في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يتوقع العملاء نفس المستوى من الاهتمام الذي يستحقونه دائما من الشركات ولا يقبلون الأعذار. من خلال أتمتة عمليات الأعمال وتحسين قنوات الاتصال، من خلال التحول الرقمي، يمكن للشركات تحسين تجربة العملاء، وتوقع احتياجاتهم، وتخصيص الخدمة وجعلها خاصة لكل العملاء. عندما يتطلع العملاء إلى خفض التكاليف، فإن الحفاظ على علاقة قوية والحفاظ على ثقتهم أمر بالغ الأهمية، وبالتالي فإن الاستثمار في هذه التقنيات يمكن أن يساعد في الحفاظ على ولاء العملاء وتعزيز المبيعات والنمو مستقبلاً.

القرارات المستندة إلى البيانات

إذا تم الاحتفاظ بالمعلومات في حافظات البيانات ليمكن الوصول إليها لعدد محدود من الأشخاص فقط، فستفقد كل هذه المعرفة قيمتها بما أنها ليست متوفرة بالنسبة للموظفين الآخرين الذين قد يحتاجون إليها. وهذا لا يخلق حاجزا حيث لا تكون هناك حاجة إليه فحسب، بل يمنع أيضا الموظفين العاديين وعاملي البرمجيات من التواصل مع بعضهم البعض والاستفادة من هذه البيانات. إن إستخدام التقنيات التي توفر الوصول إلى البيانات في جميع أنحاء المؤسسة يمكن المديرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الاتجاهات والفرص والمجالات التي يمكن فيها خفض التكاليف أو تحسينها ، وهو أمر ضروري في أوقات الأزمات الاقتصادية.

تعزيز الأمن والامتثال

في أوقات الضائقة الاقتصادية، فإن آخر ما تحتاجه الشركة هو التعرض لغرامات باهظة أو أي شكل من العقوبات أو إعادة تأهيل باهظة الثمن لأنها تنتهك القانون أو اللوائح. من خلال الاستثمار في الحلول التي تساعد على الامتثال للقانون والأمن السيبراني، مثل تتبع إصدارات المستندات والتراخيص، وأتمتة حفظ المستندات أو إتلافها، وإنشاء مسارات تدقيق إلكترونية، تقلل الشركات من المخاطر وتضمن الامتثال للوائح الصناعة وقوانين حماية البيانات.

وبينما لا نزال في خضم الاضطرابات الاقتصادية، يجب على القادة أن يتذكروا أن هذا يحدث في نهاية المطاف، مثلهم في ذلك مثل أي شيء آخر. سوف يشهد الاقتصاد أياماً أفضل وسيتطور عالم الأعمال. الشيء الرئيسي هو أن تكون الشركات مجهزة لتكون على استعداد لاغتنام الفرص الجديدة ومواجهة التحديات المستقبلية. التخطيط والتحضير الجيد منذ الآن لاعتماد تقنيات رقمية جديدة تجعل من الممكن مواجهة المستقبل مع المرونة والابتكار.