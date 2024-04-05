في إطار الاهتمام السعودي بالاستثمار في السوق العراقية الواعدة، وقعت 12 شركة سعودية مذكرات تفاهم، مع صندوق العراق للتنمية، لتعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية، في العراق.

وجاء في بيان وزارة الاستثمار السعودية على موقع X أن توقيع مذكرات التفاهم، تم بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لـصندوق العراق للتنمية محمد النجار.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرر فتح الباب أمام التوسع في الاستثمارات السعودية في العراق في آب (أغسطس) الماضي.

وكانت الرياض وقّعت مع بغداد، في ديسمبر كانون الأول الماضي، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومنذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية شهدت العلاقات بين المملكة والعراق تطور غير مسبوق وهي تمر بأفضل حالاتها منذ تأسيس الدولة الحديثة في كلا البلدين. ويرجع ذلك الى وجود رؤية مشتركة بين قيادة البلدين في مجمل القضايا المشتركة وعلى رأسها جعل الاقتصاد محور أساسي في العلاقة.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية بتأسيسها صندوق العراق للتنمية قد فتحت أبواب الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم وتبلغ استثماراته حوالى 700 مليار دولار في أكثر من 50 بلد حول العالم وان دخوله الى العراق يشكل الخطوة الأولى نحو دخول عدد من الصناديق السيادية الأخرى.