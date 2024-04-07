بكين: ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في آذار (مارس) الماضي حتى في ظل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وبحسب بيانات رسمية، الأحد، زادت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي -وهي الأكبر في العالم- بمقدار 19.8 مليار دولار لتصل إلى 3.246 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.226 تريليون دولار في شباط (فبراير)، لتتفوق على توقعات المحللين في استطلاع رويترز والمقدرة بنحو 3.21 تريليون دولار.

وهبط اليوان 0.47 بالمئة مقابل الدولار في مارس، بينما ارتفع الدولار 0.31 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى الشهر الماضي.

وصارت الصين تمتلك 72.74 مليون أونصة من الذهب في نهاية آذار (مارس)، ارتفاعا من 72.58 مليون أوقية في نهاية شباط (فبراير).

وزادت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 161.07 مليار دولار في نهاية آذار (مارس) من 148.64 مليار دولار في نهاية فبراير.