بكين: أشاد تقرير أعمال الحكومة الصينية بالتقدم اللافت في مجال تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، حيث تجاوزت نسبة مستخدمي شبكة 5G في الصين 50% من إجمالي مستخدمي الاتصالات.

وبحسب ما نقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، فقد قامت الصين ببناء 3.377 مليون محطة قاعدية للجيل الخامس وذلك منذ إصدار التراخيص التجارية لهذه التقنية في عام 2019، كما ارتفع عدد مستخدمي 5G على الهواتف المحمولة ليصل إلى أكثر من 800 مليون مستخدم.

الجدير بالذكر أن الصين حققت النسبة المذكورة قبل سنتين من الموعد المتوقع من قبل مركز أبحاث النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، ما يعكس القوة الكبيرة للصين في مجال تكنولوجيا الاتصالات المحمولة ويسلط الضوء على الزخم المتنامي للاقتصاد الرقمي فيها.

وتبرز قدرات الصين في معالجة البيانات الضخمة من خلال أمثلة متعددة، من بينها نظام مبيعات تذاكر السكك الحديدية خلال موسم السفر في عيد الربيع هذا العام، حيث تم بيع آلاف التذاكر في ثوان معدودة دون تعطل أو تعليق. كما تتصدر الصين العالم منذ سنوات في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية السريعة.

وأشار التقرير إلى أن الصين تتمتع بمزايا رائدة ومستقبل واعد فيما يتعلق بتقنيات وتطبيقات البنية التحتية المستخدمة في تقنية الجيل الخامس، مع استمرار نموها في التقنيات الجديدة كما يتضح من إطلاق شركة هواوي لأول حل للشبكة الأساسية الذكية من الجيل 5.5G في العالم والمخطط طرحه تجارياً هذا العام، والذي يتفوق على الجيل الخامس الحالي بعشرة أضعاف في العديد من المعايير.