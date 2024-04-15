دبي: قفز مطار دبي من المركز الخامس إلى المركز الثاني ضمن قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً للعام 2023، مسجّلًا أكثر من 86.99 مليون مسافر، وفق المجلس العالمي للمطارات.

وذكر بيان صادر عن المجلس العالمي للمطارات ونقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" أن مطار دبي الدولي نجح للمرة الأولى في الوصول إلى المركز الثاني عالمياً بإجمالي أعداد المسافرين (محليين ودوليين)، فيما حافظ على مركزه في صدارة مطارات العالم ازدحاماً بالنسبة لعدد المسافرين الدوليين.

وأضاف البيان "بالنسبة لإجمالي حركة السفر عالمياً فقد تصدر مطار أتلانتا الأميركي قائمة مطارات العالم بأكثر من 104.65 ملايين مسافر، تلاه مطار دبي الدولي بأكثر من 86.99 مليون مسافر، ثم مطار دالاس فورت وورث بـ 81.755 مليون مسافر".

أما في ما يخص حركة السفر الدولي، "فقد حافظ مطار دبي الدولي على مركزه في صدارة مطارات العالم، وحل مطار هيثرو لندن في المركز الثاني بـ74.9 مليون مسافر، ثم مطار أمستردام بأكثر من 61.88 مليون مسافر"، وفق البيان.

وقال المدير العام لمجلس المطارات العالمي لويس فيليبي دي أوليفيرا: "كان السفر الجوي العالمي في عام 2023 مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع الدولي، والذي كان بدوره مدعوماً بعدة عوامل من بينها إعادة فتح الصين والميل المتزايد نحو السفر على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي".