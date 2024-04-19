واشنطن: خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي) تصنيف ديون إسرائيل من AA- إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب "مخاطر جيوسياسية متزايدة".

وقالت الوكالة في بيان إنّ "التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلا بالنسبة إلى إسرائيل".

ونشرت "اس اند بي" بيانها ليل الخميس قبل الإعلان عن وقوع انفجارات في وسط إيران بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي ردًا على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية "تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل وحماس وإمكانية تصاعد المواجهة مع حزب الله والتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضا في تصنيف ديونها طويلة الأجل.

ففي شباط (فبراير)، خفضت الوكالة تصنيف اسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع حماس، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي بداية نيسان (أبريل)، تميزت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظيراتها عبر شطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.

نزاع إقليمي أوسع

وقالت "ستاندرد اند بورز" إنها تعتقد أن "نزاعا إقليميا أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل وحماس والمواجهة مع حزب الله ستستمر طوال عام 2024"، خلافا لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من ستة أشهر.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في البلاد الذي سيمثل 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي.

وتقول "ستاندرد آند بورز" إن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها لتبلغ 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.