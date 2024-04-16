تل أبيب: أثرت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ضد حركة "حماس" على النمو الاقتصادي في البلاد في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلا مما كان متوقعا.

وقال المكتب المركزي للإحصاء الثلاثاء في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 % في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 % في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 %، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

واندلعت الحرب منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 % في الصادرات، وبنسبة 26.9 بالمئة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 % في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 بالمئة في الواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة83.7‭‭ ‬‬ %، وأفاد المكتب الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7 % في مارس من 2.5% في فبراير.

حجم الديون

من جانب آخر قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الحرب على غزة زادت ديون إسرائيل إلى المثلين العام الماضي.

وأفادت الوزارة -في تقرير- بأن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل وإنه "تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق".

وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.