بغداد: أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن كميات النفط والغاز المتوقع إضافتها ضمن مشاريع جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، فيما أكدت أن هذه الكميات ستسهم في سد حاجة البلد من الغاز المستورد.

وقال مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط، باسم طاهر عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة جاءتا استكمالاً لجولات التراخيص السابقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، إذ إن بعض المشاريع لم تحال في الجولة الخامسة وتمت إضافتها في ملحق الجولة الخامسة وهي عبارة عن حقول ورقع استكشافية قسم منها ذات واعدية كبيرة للنفط بالإضافة إلى الجولة السادسة التي هي واعديتها في الغاز الحر".

وأعرب عن أمله في "الحصول على كميات من النفط والغاز تزيد من الاحتياطي النفطي لجمهورية العراق، فضلاً عن الكميات المتوقع وصولها من الغاز والتي تتجاوز 3450 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، إضافة إلى زيادة كميات النفط إلى أكثر من المليون برميل".

وتابع أن "المشاركة فاعلة للشركات، إذ تمت إحالة ثلاثة مشاريع، ونأمل أن تحال بقية المشاريع والتي ستسهم في سد حاجة البلد من الغاز المستورد وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كلف دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط بالإسراع بتنفيذ ملحق الجولتين الخامسة والسادسة".

وأضاف: "استطعنا في دائرة العقود والتراخيص في الفترة الماضية أن نحقق الهدف المنشود من هذه الجولة، إذ كثفنا عدة اجتماعات ولقاءات مع الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الاستخراجية وشركة الاستكشافات النفطية ودوائر الوزارات الأخرى، حيث استطعنا أن نصل إلى وضع مناقصات تهيئ لنا الأجواء وكيفية استثمار هذه الحقول والرقع الاستكشافية بأفضل ما يمكن".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أن الحكومة جادة وساعية لبذل ما يمكن لمساعدة الشركات وتوفير الأجواء المناسبة والوضع الأمني ودعم وزارة النفط ودوائرها في المضي بتنفيذ مشاريعها وتوقيع العقود المناسبة لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي".