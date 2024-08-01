الرياض: قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 84.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.18 مليار ريال (581 مليار مليون دولار)، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 859.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن أسباب هذا الارتفاع تعود إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.76 مليار ريال (32 بالمئة) نتيجة الى تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة. بالإضافة إلى انخفاض المكاسب من إعادة التقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض ايرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.

وقالت الشركة إن إيرادات الربع الحالي ارتفعت بنسبة 5 بالمئة عن الربع المماثل من العام السابق حيث بلغت 35.72 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تحسن في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع طفيف في الكميات المباعة.

وأشارت إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.33 مليار ريال (23 بالمئة)، مدفوعاً بارتفاع الكميات المباعة وتحسن في معدلات التشغيل بسبب الانتهاء من اعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع، قابل ذلك جزئياً ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.