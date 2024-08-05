إيلاف من نيويورك : تصدرت شركتا أبل وإنفيديا موجة بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا الاثنين مع مخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وقرار شركة بيركشاير هاثاواي بخفض حصتها في "أبل" المصنعة لهواتف آيفون، مما أدى إلى عرقلة مسيرة صعود استمرت شهورا في القطاع.

وتراجعت الأسهم عالية الأداء لشركات ألفابت المطورة لخدمات غوغل وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وتسلا 12.2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وفقاً لتقرير لوكالة "رويترز"، نقله موقع "العربية بيزنس"

ومن المتوقع أن تبلغ خسائر أسهم الشركات التكنولوجية السبع الكبرى ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.