إيلاف من القاهرة: نشرت الجريدة الرسمية في مصر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات، بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل توريد القمح إلى مصر.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذه الاتفاقية خلال شهر ديسمبر الماضي. وتعد الاتفاقية جزءا من العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك بين البلدين لتعزيز جهود التنمية ودعم الأمن الغذائي من خلال الإجراءات الحكومية.

تم توقيع الاتفاقية بين وزارتي التعاون الدولي والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء برنامج تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات، بإجمالي يصل إلى 500 مليون دولار، لتمويل واردات القمح. ويعتبر هذا الاتفاق أول تعاون من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

