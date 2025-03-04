إيلاف من أوتاوا : هدد رئيس وزراء أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان بالرد وقطع الطاقة عن الولايات المتحدة "بابتسامة على وجهة" - مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

قال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد يوم الاثنين: "إذا أرادوا أن يحاولوا القضاء على أونتاريو، فسوف أفعل كل شيء - بما في ذلك قطع طاقتهم بابتسامة على وجهي"، حسبما ذكرت صحيفة تورنتو صن .

"إنهم يعتمدون على طاقتنا، ويحتاجون إلى الشعور بالألم. إنهم يريدون مهاجمتنا بقوة، وسنرد عليهم بقوة مضاعفة".

يذكر أن الولايات المتحدة هي أحد العملاء الرئيسيين للكهرباء الكندية.

ملايين المنازل الأميركية تعمل بالطاقة الكندية

ستقوم أونتاريو وحدها بتغذية 1.5 مليون منزل في الولايات المتحدة في عام 2023 وهي مصدر رئيسي للكهرباء إلى نيويورك، فضلاً عن ولايات حدودية أخرى مثل ميشيغان ومينيسوتا.

جاءت تهديدات المسؤول الكندي الكبير بقطع التيار الكهربائي قبل ساعات فقط من بدء تطبيق إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في الساعة 12:01 صباحًا

ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء يتحدث عن قطع جميع المقاطعات الكندية لصادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة - أو مقاطعته فقط.

لكن فورد عزز وعده السابق بفرض ضريبة بنسبة 25% فرضها ترامب على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين دولارا مقابل دولار. وقال فورد "لم أبدأ هذه الحرب الجمركية، لكننا سنفوز بها، إن المقاطعات لها رأي كبير في هذا الأمر، ولكن الحكومة الفيدرالية هي التي تقود المهمة، وسوف نقف جنبًا إلى جنب بغض النظر عمن في الحكومة الفيدرالية."

ترودو: لن نقف مكتوفي الأيدي

ورد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على الفور، قائلاً إن البلاد ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على واردات أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي - أو 20.7 مليار دولار أمريكي - بما في ذلك عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والنبيذ والمشروبات الروحية والبيرة والقهوة والأجهزة والملابس والأحذية والدراجات النارية ومستحضرات التجميل واللب والورق.

وقال ترودو إن كندا ستفرض أيضا رسوما جمركية على واردات أخرى بقيمة 125 مليار دولار كندي إذا ظلت رسوم ترامب سارية بعد 21 يوما.