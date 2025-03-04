إيلاف من لندن: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماع البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي مع ترامب في البيت الأبيض كان مؤسفا.

وأكد زيلينسكي في منشور طويل على وسائل الاتصال الاجتماعي بأنه "حان الوقت لتصحيح الأمور" مع الولايات المتحدة.

وقبل رفع زيلينسكي غصن الزيتون، كان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أجرى اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي، كما أجرى ستارمر اتصالا مع الرئيس الأميركي ترامب.

ولم يتم التمكن من معرفة تفاصيل ما جرى في الاتصال بين ستارمر وزيلينسكي. وقال مطلعون إن رئيس الوزراء البريطتاني حقق على ما يبدو وساطة ناجحة.

وفي منشوره الجديد، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تقدر حقًا" المساعدة التي أرسلتها الولايات المتحدة أثناء الحرب وهي مستعدة لتوقيع صفقة المعادن والأمن المحتملة في "أي وقت".

واعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه بشأن خلافه مع دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، قائلاً إن الأمور "لم تسير بالطريقة التي كان من المفترض أن تسير بها".

وقال إن أوكرانيا مستعدة للعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء الحرب مع روسيا - واتباع نهج ترامب.

واقترح زيلينسكي بعض المراحل الأولى نحو إنهاء الحرب، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء، وهدنة في البحر والسماء.

وفي منشوره الذي لم يتطرق فيع إلى القرار الأميركي بتعليق المساعدات لأوكرانيا، عبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة على دعمها طوال الحرب، مضيفًا أن كييف "مستعدة" للتوقيع على صفقة المعادن التي اقترحتها الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأوكراني: "ونحن نتذكر اللحظة التي تغيرت فيها الأمور عندما قدم الرئيس ترامب لأوكرانيا صواريخ جافلين. ونحن ممتنون لذلك".