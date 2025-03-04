إيلاف من كييف: قال موقع "سيمافور" الأمريكي إن بعض الأصوات الأوروبية اقترحت على فلاديمير زيلينسكي التضحية بأحد مسؤوليه وتحميله مسؤولية الخلاف الأخير مع واشنطن أملا في إنقاذ العلاقات.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الأوروبيين حائرون في ما يمكن فعله مع البيت الأبيض لإرضائه في سبيل استعادة العلاقات مع كييف.

وذكر مسؤول أوروبي أن زيلينسكي بحاجة إلى تقديم التنازلات بالاعتذار العلني، أو بالتضحية بمسشتاره أندريه يرماك مثلا وتحميله مسؤولية غضب فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويسعى الأوروبيون لإنقاذ زيلينسكي وعقد مصالحة مع ترامب بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض، حيث تطالب واشنطن زيلينسكي باعتذار علني عن تصرفاته التي أظهرت "قلة احترام" في البيت الأبيض.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن زيلينسكي لن يتمكن من زيارة البيت الأبيض ما دام يرفض السلام مع روسيا.

