إيلاف من لندن: مع بدء اجتماعات القمة العربية الهادفة لوضع خطة لإعمار غزة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بدأ الأردن إجلاء الدفعة الأولى من أطفال غزة المرضى بالسرطان.

وقالت تقارير إن سيارات الإسعاف الأردنية والحافلات التابعة للقوات المسلحة الأردنية وصلت إلى قطاع غزة للشروع بتنفيذ المهمة التي أمر بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وتشمل هذه العملية نقل ألفي طفل مريض من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج اللازم من قبل الفرق الطبية المتخصصة في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة، حيث سيتم إعادتهم إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن.



وتم اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 40 طفلا من قطاع غزة إلى الأردن جوا وبرا عبر سيارات إسعاف وصلت من الأردن، ضمن الدفعة الأولى من ألفي طفل تكفل الأردن بعلاجهم.



وأعربت العديد من المنظمات الدولية عن استعدادها ورغبتها في تقديم الدعم.



وكان الملك عبدالله الثاني أعلن خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن 11 شباط الماضي عن إخلاء نحو 2000 طفل مصابين بالسرطان وممن يعانون وضعا طبيا صعبا في غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، كجزء من جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وتعكس هذه الخطوة التزام الأردن بتقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية للمحتاجين في قطاع غزة.

وسيتم نقل الأطفال من غزة إلى الأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية لضمان توفير كافة التسهيلات الطبية واللوجستية لهذه العملية الإنسانية.