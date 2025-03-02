إيلاف من القدس: دخلت منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل وجيرانها عصراً جديداً حيث قامت قوات الدفاع الإسرائيلية مؤخراً بتمركز قواتها في 3 مناطق لا تدعي ملكيتها أو البقاء بها للأبد، وهي سوريا وغزة ولبنان. وفي الضفة الغربية، ظلت القوات متمركزة لفترة طويلة، حيث تدعي قوات الدفاع الإسرائيلية السيطرة على جزء كبير من تلك المنطقة، ولكن ماذا تعني هذه المواقف العسكرية بالنسبة للمستقبل؟

سوريا: عمل عفوي من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي

إن سوريا هي الأكثر غرابة وتقلباً بين الدول الثلاث. فلم تكن هناك أي خطة على الإطلاق للتواجد في سوريا لأن نظام الأسد، الذي كان يمتلك جيشاً، كان من المتوقع أن يتولى إدارة الأمور إلى أجل غير مسمى.

كان التحرك الإسرائيلي في سوريا يومي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول عملاً عفوياً تم القيام به لقطع إمكانية وقوع غزو مفاجئ من جانب الجهاديين السوريين الذين اكتسبوا القوة حديثاً قبل أن يتوفر لهم الوقت لتنظيم الفكرة.

ولكن حدث أمر طريف بعد ذلك، والذي كان الكثيرون يعتقدون في البداية أنه لن يستمر سوى بضعة أشهر. فقد أخبرت إدارة ترامب إسرائيل في الأساس أنها لا تهتم ببقاء جيش الدفاع الإسرائيلي هناك، وأن الحكومة السورية الجديدة استغرقت وقتا أطول من المتوقع لترتيب شؤونها، وبالتالي فإن الضغوط على إسرائيل لمغادرة البلاد كانت ضئيلة مقارنة بالتوقعات.

في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر، لماذا تتخلى إسرائيل عن منطقة أمنية إضافية؟

لقد عبرت أحداث ليلة السبت عن مدى فائدة وخطورة وجود المنطقة العازلة. ففي ليلة السبت، اندلعت معارك داخلية بين عناصر مرتبطة بالنظام الجديد وبعض الميليشيات الدرزية في حي بالقرب من دمشق.

وفي رد فعل، أصدرت إسرائيل تصريحات تهديدية تشير إلى أنها قد تتدخل إلى جانب الدروز.

إن الجانب الإيجابي هنا هو أن إسرائيل قادرة على إظهار قوتها لردع الغزاة وحتى الأعمال العسكرية في أي مكان بالقرب من حدودها. أما الجانب السلبي فهو أن هذا الصراع لا علاقة له بأمن إسرائيل، وأن الانجرار إلى صراع سوري داخلي من شأنه أن يخلق مخاطر جديدة لإسرائيل لم تكن موجودة من قبل.

هل تتجه إسرائيل نحو تواجد غير محدد في غزة؟

وفي غزة، اتفقت إسرائيل وحماس على صفقة من شأنها أن تؤدي إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة. ولكن بدعم من إدارة ترامب، تسعى القدس إلى طرد حماس من غزة قبل أن تنفذ الانسحاب الكامل.

وهذا يعني أن إسرائيل قد تحتفظ بمحيط أمني يمتد من 700 إلى 1100 متر في غزة لفترة طويلة. وهذا من شأنه أن يوفر قدراً أعظم كثيراً من الأمن للمجتمعات الحدودية في غزة.

من ناحية أخرى، إذا بدأ سكان غزة في التظاهر أو الاحتجاج على الوجود الإسرائيلي في القطاع دون إطلاق النار على قوات الدفاع الإسرائيلية، فإن أي وفيات قد تنجم عن صد مثل هذه المسيرة سيكون من الصعب الدفاع عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية. في الوقت الحالي، فقط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت يواجهان مثل هذه المتاعب المحتملة.

إن الوجود غير المحدد في غزة دون أي نوع من الاعتراف من جانب الأمم المتحدة قد يعرض الجنود العاديين لحظر السفر في نحو 125 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، في حين يريد بعض الإسرائيليين استئناف الحرب، فإن أولئك الذين لا يريدون ذلك قد يرون في المحيط الأمني ​​فخاً محتملاً لاستئناف الحرب.

الحدود اللبنانية لم تعد تشكل التهديد الأكثر إلحاحا لإسرائيل

ورغم أن حزب الله كان يشكل التهديد المباشر الأسوأ لإسرائيل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن الواقع قد انقلب. ذلك أن وجود إسرائيل "فقط" بضع مئات من الجنود المنتشرين في خمسة مواقع صغيرة على بعد بضع مئات من الأمتار داخل لبنان قد يبدو الأقل خطورة بين المواقع الثلاث التي تشكل مشكلة.

إن حزب الله لديه ما يخسره أكثر من أي طرف آخر من جراء تجدد الحرب مع إسرائيل، وعلى النقيض من حماس، ليس لديه رهائن يضغطون على إسرائيل لحملها على التراجع. فضلاً عن ذلك فإن البصمة التي تتركها المواقع الخمسة ضئيلة مقارنة بالمساحات الكبيرة التي احتلتها قوات الدفاع الإسرائيلية في سوريا وغزة.

ورغم هذا، فقد حدد حزب الله هويته لعقود من الزمن باعتباره جماعة مقاومة. ومنذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، ناضل حزب الله في صياغة سردية توضح سبب حاجته إلى محاربة إسرائيل، نظراً لأن الدولة اليهودية لم تكن تحتفظ بأي جزء من أراضيها.

الآن، قد يكون لديها عذر مشروع إلى حد ما، رغم أن حجة إسرائيل الواضحة هي أنه بعد أن انتهك حزب الله التزامه بعدم إنشاء منطقة إرهابية في جنوب لبنان منذ عام 2006، فمن حقها أن يكون لها مجموعة إضافية من العيون والآذان في المنطقة لمنع أي غزو محتمل لحزب الله.

لقد أصبح حزب الله الآن ضعيفاً للغاية ولا يرد حتى على قيام الجيش الإسرائيلي باغتيال بعض قادته الذين يحاولون تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد.

ولكن في المستقبل، قد تنمو ثقة المجموعة مرة أخرى، وقد تكون المواقع الخمسة نعمة (في الواقع تمنع الغزو) ونقمة (تشكل أساسًا جديدًا للحرب).

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أعدت (إيلاف) هذا التقرير نقلاً عن جيروزاليم بوست JPOST.COM

https://www.jpost.com/middle-east/article-844390