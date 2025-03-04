إيلاف من بيروت: على رغم سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، شنّت مسيرة اسرائيلية ضربة على منطقة صور في جنوب لبنان، ليعلن عن اغتيال شخصية بارزة في قوة الرضوات التابعة لحزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "شنّت مسيرة معادية غارة على المنطقة الواقعة في رشكنانية"، ونشرت صورة تظهر هيكل سيارة اندلعت النيران فيها.

بالمقابل، كشف مسؤول إسرائيلي مقتل شخصية محورية في قوة الرضوان بحزب الله بغارة جنوب لبنان.

ورغم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر 2024 بوساطة أميركية، لا تزال اسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله.

وكان يُفترض بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما، قبل أن يتمّ تمديدها حتى 18 فبراير.

لكن مع انقضاء المهلة، أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبان على امتداد الحدود، تخوله الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".

بالمقابل اعتبر لبنان استمرار الوجود الاسرائيلي في الأراضي اللبنانية "احتلالا".