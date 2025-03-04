يتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام أنباء غياب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في القاهرة الثلاثاء. ويحاول بعض المستخدمون على تلك الشبكات البحث في الأسباب التي قد تكون وراء غياب الرئيس الجزائري عن هذه القمة.

وأعلن الرئيس تبون أنه لن يشارك شخصياً في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر في الرابع من مارس/ آذار الجاري لبحث القضية الفلسطينية. كما كلف الرئيس وزير الدولة والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في الاجتماع الطارئ، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورأى البعض أن اعتذار الرئيس الجزائري جاء احتجاجاً على تفاصيل تتعلق بالقمة. وترددت في منشورات رواد التواصل الاجتماعي الذين أبدوا اهتماماً بهذا الموضوع عبارة "اختلالات" في التحضير. كما تحدث البعض عن تكهنات بأن تبون لن يحضر بسبب إقصاء بعض الدول العربية من عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ورجح آخرون أن السبب هو عدم تلقي الجزائر دعوة للاجتماع التحضيري للقمة الطارئة الذي انعقد على مستوى وزراء خارجية الدول العربية، وهو ما وصفته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأنه "اختلالات ونقائص" في الإعداد للقمة بصفة عامة.

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وقال جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس تعليقًا على اعتذار الرئيس الجزائري عن حضور القمة الطارئة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن اعتذاره عن حضور قمة القاهرة بسبب "الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية… pic.twitter.com/zpHHIfu6dZ — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 2, 2025

وألقت بعض المنشورات الضوء على أن بعض الدول العربية تم استبعادها من المناقشات التحضرية للقمة مع وجود أوجه قصور في التنسيق مع أعضاء الجامعة العربية بهدف التوصل إلى موقف موحد.

وركز البعض على مشاركة دول عربية دون غيرها في اللقاءات التحضيرية للقمة التي انعقدت على مستوى وزراء خارجية هذه الدول.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن "هذا القرار على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية".

رئيس #الجزائر عبد المجيد تبون

يقاطع #القمة_العربية في القاهرة

يوم 2025/03/04 بسبب استفراد بعض

الدول بالقضية الفلسطينية دون مشاورة البقية.

فمنذ أيام اجتمع ملك السعودية

والبحرين والاردن والكويت ورئيس مصر

واعدوا البيان الختامي

يقال البيان يدعو لـ:نزع سلاح المقاومة

يعني القمة خيانة pic.twitter.com/lUmZOeOxJp — 👑 جواد 💫الجابر 👑 (@djawa55d) March 2, 2025

و قال مصدر رسمي جزائري إن "الرئيس تبون قد حزّت في نفسه طريقة العمل التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكراً على البعض دون سواهم".

وذهب بعض المستخدمين للتواصل الاجتماعي إلى أبعد من ذلك لتحليل الأسباب التي حالت دون مشاركة الجزائر في الأعمال التحضيرية للقمة الطارئة، تدور حول رفض تبون لموقف الدول العربية المتوقع.

كما انتقد البعض ما وجدوه أنه "احتكار" للقضية الفلسطينية وأضافوا أنه تجلى واضحاً من إقصاء بعض الدول عن المشاركة في الاجتماعات التي تسبق القمة.

كما ساق بعض النشطاء مبررات للرئيس تبون، وقالوا إن الإقصاء من التحضير يعني عدم المشاركة في المخرجات.

و معه كل الحق🫡 #عاجل| الرئيس #الجزائري عبد المجيد #تبون لن يشارك في القمة العربية بالقاهرة بسبب اختلالات في التحضير حيث تم إقصاء بعض الدول في إعداد المخرجات👍 pic.twitter.com/pfmwFbbOHS — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 2, 2025

وكال بعض المستخدمين الاتهامات للسعودية ودول آخرى بأنها قد تكون وراء "إقصاء" الجزائر عن المشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد لمناقشة الشأن الفلسطيني.