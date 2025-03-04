إيلاف من بيروت: ظهر العلم الإسرائيلي مرفوعاً في مدينة السويداء، التي تقطنها أغلبية درزية في جنوب سوريا، بحسب مقطع فيديو ظهر على موقع التواصل الاجتماعي إكس X "تويتر سابقاً" يوم الثلاثاء.

وأشارت موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أنه بعد فترة وجيزة، ظهر مقطع فيديو يظهر حرق العلم الإسرائيلي.

תיעוד חריג בסוריה: אדם הניף דגל ישראל בכיכר מרכזית בבירת הר הדרוזים א-סווידא שבדרום המדינה, לכאורה כאות הוקרה לתמיכה הישראלית בדרוזים בסוריה@OmerShahar123 pic.twitter.com/jUmzrVcbto — כאן חדשות (@kann_news) March 3, 2025

وجاء النص المكتوب بالعبرية مع مقطع رفع العلم الإسرائيلي في السويداء السورية ليقول :"لقطات غير عادية في سوريا: رجل يرفع العلم الإسرائيلي في ساحة مركزية في عاصمة الدروز السويداء في جنوب البلاد، في ظاهر الأمر كعلامة على التقدير للدعم الإسرائيلي للدروز في سوريا".